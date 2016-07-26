領展屯門商場空運寶島山系潮物 號召山友挑戰三路線贏獎品

屯門有四大商場對於行山友絕不陌生，連貫區內每座名山及郊遊路線，例如良景廣場連接港版大峽谷，蝴蝶廣場連接港版邁阿密，富泰商場連接港版千島湖等。為加強區內遠足路線之宣傳，領展特意將四大商場打造首個「屯門山海節」，由即日起至11月30日，顧客挑戰場內三大任務，即可贏取豐富禮品，同場亦設有山系選物店等，甚至聯手台灣人氣山系品牌，推出獨家山系裝備換領及限定特式產品，讓一眾山友未行山先興奮。

為教一眾行山友以另類角度探索屯門的「世界級」景點，四大商場推出三大度身訂造的行山任務：任務一就是在出發前，先於場內參與AR遊戲尋找行山小貼士，換取Banana Boat太陽油，為餘下兩個任務做足準備；任務二是參加行山Check-in挑戰，須於蘿山路線、浩和街路線或彩虹欄杆及千島湖路線，其中一個景點拍照打卡及上載到社交平台hashtag「屯門山海節」，贏取豐富獎品；任務三是行山時沿路撿拾樹葉，於完成路線後，便可得到樹葉畫藝術家Inkgo Lam教授創作獨一無二的屯門山海路線樹葉畫，作為旅程結束的紀念品。



特式選物店 限定裝備換領

活動期間，領展亦首度與四大潮流山系品牌及商場商戶聯手，打造專屬山海系行山型人打卡集合地點，舉辦山系選物店。當中，良景廣場及蝴蝶廣場特意找來台灣人氣山系用品品牌Filter017推出多功能帆布袋及便攜速乾毛巾，顧客於推廣期內以電子消費換取指定印花，便可將這兩款型格裝備帶回家，好好迎接行山季節。

此外，良景廣場將於10月14至17日期間化身露營區，設置山系選物店，雲集四間山系迷必買的戶外用品特色小店，包括台灣山系用品品牌Filter017的型格山系裝備、揉合藝術與設計的型人品牌Sugarcoat、主營日本戶外露營品牌的Wild Camping及以山系煮食工具為主的草記Meshi with Grass，準備逾百款山系露營小物，號召山系型人購入潮流山系裝備，為camping做好準備！

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