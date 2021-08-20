馬拉松｜雨天練跑無難度！跑步機挑選方法及型號比較（小米/迪卡儂/ OneTwoFit/ Amazfit AirRun）

香港跑步風氣愈來愈盛，不少人都希望透過跑步減肥，甚至挑戰自己。最近渣打馬拉松2021落實在今年10月24日復辦，只是跑步訓練最怕遇上雨天，路面濕滑影響抓地力，令跑手難以發力外亦有機會受傷。如果購買了一台跑步機在家中，便可以隨時訓練而不影響訂下的跑步計劃。要挑選一台合適的跑步機，可以參考以下各項要點。

跑帶長度及闊度有一定大小

要在跑步機上跑得舒適、可以隨意加速的話，跑步帶便不可以太過狹窄。假如跑步帶太短，跑手使用時便有機會感到「就住就住」，亦有可能於跑步時踩空；如跑步帶太過狹窄，便身材高大的跑手的步距便有所影響，有機會限制了跑手的步伐。建議跑手購買跑步機時，應選擇跑帶長度達120cm以上、闊度為40cm以上的跑步機。

跑步機摺疊收納後占的空間

時下跑步機大太可以摺疊後收納，這對充斥著納米樓的香港而言，自然體積愈小愈方便用家收藏。但要注意如果跑步機體積太細，步距便有機會受限制，而且體積愈細其穩定度及吸震度亦會減少，用家需要作出衡量。

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跑步機的功能

要模擬出現實跑步的場面，最好挑選一些可調整坡度的跑步機，因為跑帶一直維持水平的話，便比平時步行還要輕鬆。如跑步機可調節為上坡狀態，便可適量為雙腳添加壓力，加強心肺功能。另外，用家選購跑步機時，最好選擇可以持續跑步1小時的跑步機。

不同款式（小米/迪卡儂/ OneTwoFit/ Maxcare）跑步機比較：

小米跑步機WalkingPad R1 Pro

摺埋尺寸: 82x55x13cm

展開後尺寸：143x55x130cm

速度上限為：6km / h

跑帶闊度：44cm

簡評：體積較細易收納，但最高速度只得6km / h，可通過手機app加入運動計劃指導日常訓練及定期參加運動比賽。

DECATHLON/迪卡儂跑步機Run 100

摺埋尺寸: 156x76x38cm

展開後尺寸：156x76x115cm

速度上限為：14km/h，爬升阻力為3%

跑帶闊度：45cm

簡評：體積較大，但有爬升功能，亦有10種不同模式助你燒脂、間歇跑及耐力等訓練。

OneTwoFit跑步機 OT178

摺埋尺寸: 146x75x14cm

展開後尺寸：146x75x105cm

速度上限為：12km/h

跑帶闊度：48cm

簡評：可計算心率、卡路里、步數等資料，配合減音減震和智能護膝系統，適合在家使用。

Amazfit AirRun 跑步機

摺埋尺寸: 159x81x24.5cm

展開後尺寸：159x81x205cm

速度上限為：15km/h，爬升阻力為3%

跑帶闊度：50cm

簡評：跑帶最闊，最高速度亦可達15km/h，用家亦可即時連結手機app，跟跑手於網上對賽。