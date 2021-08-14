鬼節2021｜6個日本恐怖都市傳說 如月車站、裂口女 你又聽過幾多個？

臨近鬼節，除了香港的都市傳說之外，貴為怪談大國的日本，更有著多不勝數的都市傳說。以下整理了6個最著名及心寒日本都市傳說，在炎炎夏日為大家帶來「涼意」消暑。

恐怖都市傳說：廁所的花子

中學的時候不時都會流傳校園鬼故，日本都不例外。名為「花子」的妖怪頂著小丸子髮型，戴著學生安全帽，身穿紅色吊帶裙。如果在學校3樓的女廁，由距離入口最近的門開始，敲三下詢問「花子你在嗎？」。敲到第3道門，廁所就會發出花子的聲音說：「我在喔」，此時廁所門就會打開，裡面的妖怪花子會把敲門的人拖進廁所，從此消失。

恐怖都市傳說：紅紙、藍紙

另一個有關校園的鬼故就是「紅紙、藍紙」，有一個男學生於傍晚在學校去廁所後找不到紙巾，他於是試圖求助。突然出現一把不明聲音：「想要紅色的紙嗎？還是藍色的紙？」。如果選擇紅色就會大量出血而死，選擇藍色的話血液就會即時被全數抽走，只留下一具藍色的屍體…

恐怖都市傳說：如月車站

如月車站流傳至日本社群網站2ch，一個網民發了一篇求救文，指自己由靜岡縣車站搭電車，不小心搭到了一個叫「如月車站」的地方。她一直與2ch上的網民互動，例如形容車站附近沒有任何建築物、聽見鈴鐺及太鼓聲、更碰見一位單腳的阿伯。她曾經嘗試報警，但被認為是惡作劇，因為根本沒有如月車站這個地方。她的最後一個留言，是說自己登上了一個陌生男子的車，從此以後就在網絡上蒸發……

恐怖都市傳說：裂口女

提到日本都市傳說，一定少不了「裂口女」！從前有一個漂亮的女孩，在做唇形整形手術時，因聞到醫生「髮膠」的臭味，在麻醉中醒來，醫生在她掙扎的時候不小心剪開了她的嘴巴。最後她把醫生殺死，逃出醫院並變成妖怪。戴上口罩的裂口女，會在路上詢問單獨的路人「我漂亮嗎？」。如果沒有回答，就會被裂口女用剪刀給殺害；如果回答「漂亮」，她就會脫下口罩，露出真面目後再問：「現在又如何呢？」，如果「不漂亮」，就會被她砍死；如果孩子回答「漂亮」，她就會剪開對方的嘴，令他們變成像她一樣「漂亮」。

恐怖都市傳說：肯德基爺爺詛咒

這個都市傳並非與鬼魂有關，而是棒球相關。1985年日本職棒阪神虎隊，史上首次取得日本大賽冠軍，一大批球迷在道頓堀慶祝，有部分興奮的球迷將KFC外的肯德基爺爺雕像丟在河中，令雕像無法尋回。自此之後，阪神虎隊就一直都無法再取得日本第一。日本政府在2009年意外尋回雕像的上半身、下半身及右手，但仍缺左手。因此有阪神虎球迷認為，直至找到雕像全部部分，否則阪神虎隊將永遠不會再次贏得日本棒球聯賽冠軍。

恐怖都市傳說：八尺大人

動畫《進撃的巨人》於全球大熱，事實上日本亦有一個與巨人相關的恐怖都市傳說。相傳於鄉間會看到一個身材高大，身穿女式西裝或洋裝，發出可怕笑聲的長髮女子。一看到她就會出意外，因為她會模擬親人的聲音要求開門，因為必須留在密封的房間內，無論如何都不能開門。

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