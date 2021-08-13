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鬼節2021｜7月14鬼門關大開 10個習慣變禁忌 出夜街要小心！
2021-08-13
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鬼節2021｜7月14鬼門關大開 10個習慣變禁忌 出夜街要小心！
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鬼節2021｜7月14鬼門關大開 10個習慣變禁忌 鬼節要小心！

即將來到農曆7月14日——「鬼門關」開的日子，即使有些人不相信他們的存在，在鬼節還是需要多加小心。以下就為大家盤點10個變成禁忌的習慣，如果有這些習慣的話，在這個月特別小心！

【說「鬼」】
廣東話博大精深，「鬼」字除了字面上的意思，還可混合在日常生活中使用，例如「好鬼煩」「衰鬼」、「酒鬼」等都屬不少人的口頭禪。而在鬼節的時候，由於四處都充滿鬼魂，因此需要最好謹言慎行，不但要忌說「鬼」字，也別不可胡亂說話，以免鬼魂聽到後跟在你身邊！

【隨意搭膊頭】
據說人們身上有三把火，分別在頭頂和左右肩膀各一，只要其中一把火熄滅，便會變成容易被鬼魂上身的對象。因此切忌隨意亂拍他人肩頭，以免拍熄對方的火，吸引鬼魂的到來。

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據說人有三把火，可以防止鬼魂接近。
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勾肩搭背容易拍熄對方的火，需要注意。

【夜間活動】
最近天氣炎熱，不少人選擇趁晚上出門散步或運動，或是在尾班車時間過去後，有直接走回家的習慣。但臨近鬼節，八字較弱的人則需暫停夜間活動，特別在凌晨12點後，屬夜闌人靜、陰氣盛的時間，較容易招來鬼魂接近或跟隨。同時切忌穿著戴有自己姓名的衣物，以防止被鬼魂叫喚。

【以全名稱呼】
若果已經規劃好需要進行夜間活動，那麼在夜間活動的時候與朋友需要盡量以代號相稱，而不是直接叫喊對方全名，以免被鬼魂記住你的名字。如果真的在郊外或人煙稀少的地方聽到有人叫你，也不要輕易回頭。不過最好當然不要在夜間出門，杜絕危險發生。

【吹口哨】
不少人都有吹口哨的習慣，除了用來吸引異性，還作為放鬆用途。但在鬼節的晚上吹口哨，卻會變成一種暗號，容易招來鬼魂接近，甚至「喜歡」而跟隨。

【夜間游水】
炎炎夏日最適合游水解暑，但不少事故都發生於海灘或泳池中，在鬼門關開的時候，鬼魂會在水裡玩抓腳的遊戲，有機會造成意外，因此在晚上最好不要去游水，直至鬼節結束才回復游泳的習慣吧！

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夜間活動的時候需要特別注意。
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吹口哨的習慣也盡量不要在鬼節期間做。
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在溪澗中游水更是鬼節的一大禁忌。

【熬夜】
熬夜屬現代社會中不少人的習慣，特別對上班族來說報復性熬夜更是常有的事。然而人們陽氣最虛弱的時候卻在深夜，陰氣最旺盛的時候亦同樣，因此容易讓鬼魂乘虛而入。

【靠牆睡覺】
不少人都有靠牆睡眠的習慣而獲得安全感，但據說鬼魂平時亦較喜歡依附在牆上，靠牆的習慣便很容易讓鬼魂上身，所以需要特別小心

【拖鞋朝床方向】
平日上床睡覺的時候，不少人都會擺好拖鞋的方向，而鬼魂會按鞋頭的方向來判斷人的位置，所以切忌鞋頭向床頭擺，以免招來鬼魂一起睡覺。

【穿黑紅色衣服】
即使在夏天，由於黑色比較百搭，因此不少人都有穿黑衣的習慣。然而因黑色屬黑黑沉沉的顏色，鬼魂便最喜歡依附於此，所以建議暫時少穿黑色衣服。而紅色對於鬼魂來說，更屬標奇立異的顏色，容易引起注意，更加需要避免穿著。

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熬夜會令人變得虛弱。
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盡量不要靠牆睡覺。
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不要讓拖鞋直接指向床的方向。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/鬼節2021｜7月14鬼門關大開-10個習慣變禁忌-出夜街要小心！-280292
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