魷魚遊戲︱盤點6套「死亡遊戲」劇集/電影 大逃殺、今際之國的有栖

Netflix原創影集《魷魚遊戲》最近成為全球熱話，不止韓國和香港，更成功攻陷美國區的Netflix榜首。《魷魚遊戲》以「死亡遊戲」為主題，情節刺激緊張。事實上近年有不少相關題的劇集及電影都，以下為大家盤點6套「死亡遊戲」的劇集及電影，讓大家可以在周末一次過看過夠！

「死亡遊戲」劇集｜魷魚遊戲

456億的誘惑！魷魚遊戲講述一群「社會失敗者」為了456億獎金，而參加了一場生存遊戲。每集都有不同韓國獨有兒時遊戲，例如第一集的「一二三木頭人」，當參加者輸掉遊戲，就會立即被大會安排的狙擊手射殺，因此參加者為了獎金及保命，不捨一切都要生存下去。刺激的故事情節再加上強大的演員陣容，例如影帝李政宰、鄭好娟等，令這套劇集深受大家歡迎。

「死亡遊戲」劇集｜今際之國的有栖

除了《魷魚遊戲》，同為Netflix影集的日劇《今際之國的有栖》，於年頭同樣捲起熱潮。由山崎賢人、土屋太鳳、朝比奈彩等人主演，講述一事無成的有栖良平與兩個好友意外闖進「今際之國」，為了生存他們必須不斷參加遊戲，以羸取生存的「簽證」。其中最吸引人的一幕，一定是第一集空無一人的澀谷街頭，令不少觀眾都大讚製作組的拍攝手法！

「死亡遊戲」電影｜大逃殺

一提到「死亡遊戲」的始祖，一定非《大逃殺》莫屬！改編自日本作家高見廣春的同名小說，從日本全國4萬多個中三學生，隨機抽選一班，參加一場互相殘殺的遊戲，直至只剩一人生還為止。由於題材過於大膽及血腥，因此當時差點被禁止公開放映，不過仍無阻它成為日本電影的經典。2021年更推出4K修復版，同樣吸引大量人入場重溫經典。

「死亡遊戲」電影｜國王遊戲

《國王遊戲》為另一套改編至同名小說的電影，玉岡高校2年B班全體學生，在某天晚上同時收到了一封署名「國王」的簡訊。全體同學被迫參加國王所制定的遊戲，收到國王的命令後，必需在24小時內完成，不遵從命令者將受到懲罰。雖然不少人都認為電影翻拍不到小說的神髓，但當時仍受到不少人歡迎。

「死亡遊戲」電影｜飢餓遊戲

除了亞洲作品之外，外國亦有不少與「死亡遊戲」相關的作品。其中不得不提《飢餓遊戲》系列，同樣改編至同名小說。位於北美洲的「施惠國」，分為都城及12個不同行政區。每年都會在12行政區透過抽籤在每區挑選12至18歲男女各一名，來參加由電視進行實況轉播的「死亡遊戲」。女主角凱妮絲為代替抽中的妹妹，而自願參加這場獵殺遊戲。除了對人性的描寫之外，代表著和平、自由及弟兄情誼的三指手勢更是令人留下深刻印象。

「死亡遊戲」電影｜移動迷宮

另外一套外國的作品就是《移動迷宮》，故事講述16歲少年湯瑪士與一群男孩，被無故送往一個錯亂複雜的迷宮中央。迷宮只會在白天開門，如果在入夜前回不來則會喪命。湯瑪士等人為了逃出迷宮而不斷冒險以尋找出路，以及自己失去的記憶。電影一共有3集，每集都刺激度滿分，非常值得重看！

相關新聞：魷魚遊戲｜迅即登上Netflix熱播榜首位 必睇3大賣點

魷魚遊戲｜劇組錯用真實電話號碼 苦主被過千人報名參加《魷魚遊戲》

魷魚遊戲｜譚俊彥李政宰撞樣 網民提議港版演員人選

魷魚遊戲︱盤點6套「死亡遊戲」劇集/電影 大逃殺、今際之國的有栖