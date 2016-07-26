魷魚遊戲｜全球掀熱潮！ 盤點劇中5個韓國傳統遊戲玩法 椪糖遊戲、打彈珠

《魷魚遊戲》的熱潮不斷，除了劇集引起全球討論之外，劇中出現的物品都連帶被瘋搶。除了標誌性的綠色運動服及頭盔之外，劇中出現了不少韓國傳統遊戲，例如椪糖遊戲、彈珠遊戲等。以下為大家講解5個韓國傳統遊戲玩法，你又識唔識得玩？

警告，以下有劇透！

魷魚遊戲｜一二三紅綠燈

第一個關卡出現的遊戲，就是大家都非常熟悉的兒時遊戲「一二三紅綠燈」。而韓國名為「無窮花開了（무궁화 꽃이 피었습니다）」，雖然名字不一樣，但玩法與紅綠燈一模一樣。劇中的巨型女孩機械人擔當「鬼」的角色，並在身後拉一條直線。玩家需站在遠處，當「鬼」說出「無窮花開了（무궁화 꽃이 피었습니다）」，玩家需跑向「鬼」的方向，當「鬼」轉過來時停止動作，否則即當輸。在《魷魚遊戲》中，如果被女孩機械人發現沒有停止動作，則會立即被射殺。

魷魚遊戲｜椪糖遊戲

而第二關的遊戲就是「椪糖遊戲」，對於香港人來說「椪糖」比較陌生，但它卻是韓國的古早街頭小食。做法非常簡單，只需要將煮融了的糖漿，倒在鐵盤上再用模具印上不同圖案，然後再用針將圖案整個戳出來即可。而劇中主角抽中了雨傘圖案，為了勝出遊戲，他不惜用舌頭將圖案舔出來。

魷魚遊戲｜拔河

拔河絕對是經典團體遊戲之一，玩法相信也不用多說：玩家被分成兩組，在限時內以大繩互相鬥力，被拉過線的一隊即輸，是一個考力氣的團體遊戲。而在《魷魚遊戲》入面，玩家更是在高台上進行拔河，一但輸掉會被拉出高台，從高空墮下活生生跌死。

魷魚遊戲｜彈珠遊戲

對於香港人來說，珠子比較常出現在波子棋中。但在韓國卻有其他玩法，《魷魚遊戲》中玩家需在限時內，以非暴力方法在其他人的手中嬴出全部10粒珠子即勝出。其中出現了不同的玩法，包括「打彈珠」。將彈珠放在地上，輪流以手指將珠子彈對面，撃中對方的珠子即可以拿走。

魷魚遊戲｜魷魚遊戲

最後一關亦是全套劇的名字—《魷魚遊戲》。源於80年代的民間遊戲，需要在地下依次畫上圓形、三角形、正方形及圓形的「魷魚圖案」。分成進攻及防守兩隊，攻方需最上方的圓形開始，經過中間通道，最後踏足最前方的小三角形即勝出。而防守一方就需要用盡方法阻止攻方前行，或令他們出界淘汰。魷魚遊戲越多人玩越刺激，大家可以在集體活動的時候試試！

相關新聞：魷魚遊戲｜《魷魚遊戲》後遺症！必備5樣同款週邊+自製教學 糖餅、綠色運動服

魷魚遊戲︱盤點6套「死亡遊戲」劇集/電影 大逃殺、今際之國的有栖

魷魚遊戲｜迅即登上Netflix熱播榜首位 必睇3大賣點

魷魚遊戲｜全球掀熱潮！ 盤點劇中5個韓國傳統遊戲玩法 椪糖遊戲、打彈珠