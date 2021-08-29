麥當勞｜唔止「籃神卡」！細數6款麥當勞經典換購禮 Hello Kitty毛公仔、Snoopy世界之旅

麥當勞繼換購姜濤小卡、Anson Lo杯墊後，近日更推出了名為「籃神卡」的姜濤、Anson Lo和Edan隨機小卡，引來全城太太瘋搶！而麥當勞除了明星周邊外，還曾經推出過各種大受歡迎的換購禮。以下就為大家細數7款麥當勞經典換購禮，有些炒價甚至比「籃神卡」更昂貴！

【Snoopy 世界之旅系列擺設】

近年雖然甚少見到麥當勞與Snoopy合作，但在1998和1999年所推出的Snoopy世界之旅系列卻是大受歡迎，引來全城瘋搶！當時麥當勞推出一套共28款的Snoopy公仔擺設，每隻Snoopy都會穿着不同國家的特色衣服，可愛趣緻，甚至還有精緻的禮盒版，特別適合用來收藏。當年不少人為了獲得喜歡的國家或集齊一整套，不惜每日到訪麥當勞，店舖一開門已是大排長龍，比現在的「籃神卡」熱潮更誇張！

【Hello Kitty 毛公仔】

麥當勞最經典的換購禮可說是Hello Kitty的毛公仔系列，從開始推出至今，每次推出都引來大批人換購，不同系列的Hello Kitty會穿上該系列的服飾，例如世界盃系列穿上各隊球衣、新年系列穿上各地新年服飾、McDonaldland系列穿上麥當勞人物的衣服等。而當中亦不乏限定版本，「戀愛麥語」和「千禧之戀」系列甚至搶到全城斷市，不少人更將搶到的婚紗造型Kitty與Daniel作為結婚公仔使用，當年人氣簡直勢不可擋！

【Hello Kitty & Friends 扭蛋機】

除了推出穿上各種衣服的Hello Kitty毛公仔外，麥當勞還有推出其他與Hello Kitty合作的產品，而另一款最受歡迎的Hello Kitty系列可說是在2007年和2014年推出的Hello Kitty & Friends扭蛋機，引來大批人去換購放在扭蛋中的Sanrio角色掛飾。而這個系列最特別之處便是其扭蛋機造型禮盒，令整個系列變得更完整，因此不論是扭蛋或是扭蛋機都同樣受歡迎！當年麥當勞更以「扭出你的最愛」作為宣傳語，不過比起換購Hello Kitty，當年大家更想得到其他Sanrio的角色，例如肉桂狗、布甸狗等。

【可口可樂玻璃杯】

麥當勞與可口可樂有長年的合作關係，而每逢各種大型運動競技時，麥當勞更會聯乘可口可樂推出限定可樂杯，每款玻璃可樂杯都經過特別設計，例如經典可樂杯造型、罐裝可樂設計、特別的反轉杯等，總會吸引人換購。通常麥當勞與可口可樂都會在世界盃、奧運會、可口可樂周年等時候推出玻璃杯換購禮，不過在今年奧運會時期並沒有推出，實屬可惜。



【麥當勞X可口可樂聖誕玻璃杯連罐】

經典特色造型的可口可樂玻璃杯固然吸引，但多年來最受全城矚目的便是2001年麥當勞與可口可樂一起推出的聖誕玻璃杯連罐裝可樂，基本上每個家庭都會有！這四款聖誕玻璃杯印上麥當勞叔叔、漢堡神偷、滑嘟嘟和小飛飛的造型，再配以一罐聖誕特別款的罐裝可樂，一整套放在一起極有聖誕氣氛！

【麥當勞世界兒童日紀念熊】

大部份受歡迎的麥當勞換購禮都是與其他品牌的聯乘產品，例如可口可樂、Hello Kitty等，而這款世界兒童日紀念熊卻是充滿愛心的產物，因此當年引來不少人進行換購。麥當勞為幫助有需要的小朋友，特別推出這款世界兒童日紀念熊，而公仔熊身上的T-shirt更是找來當年的大明星設計，例如劉德華、陳奕迅等，所以粉絲們亦紛紛進行換購。

相片來源：網上圖片