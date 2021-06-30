麥迪森拍賣行8月 多國珍釀供拍賣
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麥迪森拍賣行8月 多國珍釀供拍賣
麥迪森拍賣行將於8月7日(周六)上午11時舉行網路現場直播拍賣會，是次除了有很多備受買家追捧的珍釀外，更邀請到中國首位港澳臺籍國家註冊拍賣師許瑩小姐擔任首席拍賣官。是次的拍品，從經典的波爾多、勃艮第、香檳、隆河以及義大利的頂級酒莊，到美國及澳洲的膜拜酒；亦包括來自勃艮第各名家的慕西尼特級園，將勒樺、盧米、武戈伯爵酒莊、法維萊等悉數囊括。
拍賣品還有不少市面上難得一見的珍藏，如6升的82年帕圖斯、綁帶原木箱羅曼尼康帝特級園、奧維那的騎士-蒙哈榭原箱酒、1830年的巴斯塔都馬德拉，還有麥卡倫52年精選珍藏等。這些珍釀大多是資深藏家們在過去幾十年中的積累，大部分直接從歐洲購入後便直接轉入香港的專業酒窖保存，所有藏品來源可溯。
麥迪森拍賣行推出的「麥迪森拍賣APP」已正式上線並投入運營，與傳統拍賣形式相得益彰。麥迪森拍賣行不僅不收取寄售方手續費，在確定酒單並驗收酒後，視拍品具體情況，最高可在拍賣前預先支付寄售方70%的拍品貨款，甚至提供100%賣出保證。詳情：www.madison-auction.com/cn/home-cn/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/麥迪森拍賣行8月-多國珍釀供拍賣-278903