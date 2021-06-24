7個保存報紙方法 減少變壞變黃 原來仲要「躺平」？

報紙的生命一般都只在出版當日，之後就落得成為枱墊，甚至包垃圾的下場，不過，如果你的愛隊(終於)贏得了歐國盃，又或者看到一段感動的新聞，你可能會想凝住這一刻。如果你手上都有一份值得留為紀念的報紙，今日就為大家綜合7個方法，讓大家好好地保存報紙，減慢變壞變黃的速度，延長報紙的生命。

1) 留意氣溫與濕度

首先你要明白，報紙都有一顆「玻璃心」，它的紙質並非頂級，不單較薄也充滿著雜質，當這些雜質與強光及濕氣接觸，就會導致酸性反應，令紙質變脆弱，甚至裂開。面對如此脆弱的對手，你需要一個較穩定的環境：盡量保持在攝氏10至20度、相對濕度在40%至50%之間，亦應該避免日曬及強光。

2) 處理報紙前先清潔雙手

報紙的油墨易甩，你手上的污漬也可能會印上報紙，如果想保存得更好，可以先清潔雙手，然後徹底地抹乾雙手，放在已清潔及全乾的的大枱面上，也應移走枱上的食物及飲品。(好奇的小貓小狗就先帶牠去另一房間吧！)

3)要躺平，盡量不要重覆摺疊

潮流興「躺平」，保存報紙的最佳方法也是平放，如果空間不夠，可以摺一下，剪報的方式也是類同，因為報紙長期摺疊，再拿出來翻看，紙質有可能會裂開。另外，如果你手上的報紙有釘，記得先起釘。

4) 放入專用盒保存

網上有地方可以買到這些專用盒子及透明袋子，用來保存報紙及雜誌等，前者用無酸紙所製，加上盒身夠挺身及夠硬，是絕佳的保存環境。盒身旁邊都有位置，讓你紀錄所收藏的文章。而透明袋子則讓你在不用拿出報紙的情況下，都可以看到報紙。另外，香港天氣極潮濕，建議可在櫃中擺放防潮珠，減低濕度。

盒子：https://www.archivalmethods.com/product/drop-front-boxes-1-1-2-inch

袋子：https://www.archivalmethods.com/product/crystal-clear-bags

5) 噴上藏書專用噴霧於表面

外國有藏書專用的噴霧產品，噴上薄薄一層在報紙表面，也具有保護作用。

6) 用相框裱裝

如果你真的很想經常看到那份報紙，可以用相框裱起，如果你很有要求，建議可以選用防紫外線的玻璃相框，減少日光對報紙的損害。

7) 影相或掃瞄

這是一個非常萬全的兩手準備，萬一報紙損壞或遺失，你都可以隨時讀到，雖然紀念價值或因此減低了，但其實最重要的人和事都在心中，對嗎？

資料來源：https://www.wikihow.com/Preserve-Newspaper

https://www.archives.gov/preservation/holdings-maintenance/newspaper.html

https://www.archivalmethods.com/blog/storing-old-newspapers/