AirPods 3功能分析 和AirPodsPro比選那款好？

Apple 在「Unleashed」新品發布會上終於公布AirPods 3於10月26日發售，定價為1,499元，對比減價至1,099元的AirPods 2及最頂級的Airpods Pro，消費者又應該怎樣選擇呢？

AirPods 3：不需主動降噪、聽歌有要求的人

AirPods 3外型有點像AirPods Pro，雖然沒有可替換的耳塞，但功能亦有不少升級，包括首度支援空間音訊，能夠即時調聲，不過和AirPods Pro比較，AirPods 3並沒有主動降噪跟通透模式。

而AirPods 3耳機機身及充電盒皆具備IPX4防水等級，無懼運動時汗水或雨水。耳機柄較第2代縮短了33%，相信用家可以更貼耳；不過AirPods 3未有像AirPods Pro為入耳式，依然使用第2代半入耳式設計，如果不喜歡入耳式耳機的用家，你又不需要主動式降噪，可以考慮AirPods 3，方便運動又可以到戶外跑步時使用。

AirPods Pro：音質最好、有主動降噪

對比下，AirPods Pro是一眾蘋果無線耳機中聽歌質素最好的款式，亦是唯一一款有主動降噪的功能，亦可隔去環境噪音。如對音質有要求、又需要主動降噪功能的話，可以選擇AirPods Pro。有傳Apple將會開發AirPods Pro的獨家實用功能，如收集用家運動後的呼吸聲分析其健康狀況，有興趣亦可以購買AirPods Pro。

AirPods 2：CP值高

對比下，AirPods 2的無線充電盒將會無法換購，要另外購買，其半入耳式設計亦有機會令使用者在大動作下掉耳機，亦有機會漏音。不過其價錢減至1,099元，CP值是不錯。

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