Anson Lo、Anson Kong雙雙代言Calvin Klein 限定手帶+照片禮品一小時火速換罄

神徒、生粉們請注意！MIRROR成員Anson Lo、Anson Kong為名牌內褲品牌Calvin Klein代言，兩位型男大騷肌肉，更於社交平台上載造型照片，短短一個晚上已經有20多萬人讚好，期間限定的禮品包更於網店開賣後一小時火速換罄！

Calvin Klein於昨晚開始在各大門市換上全新海報，已經引來不少粉絲影相打卡。此外它們亦推出限定禮遇：由9月30日至10月4日期間，於Calvin Klein網上商店或指定專門店，購買任何正價產品並消費滿指定金額即可獲贈以下「教主禮遇」。憑單次消費滿HK$1000 即可獲贈Anson Lo專屬用色手帶禮品一份。每份手帶禮品含珍藏版照片一張，共2款。不過網店短短開賣一小時，手帶禮品已全部換罄！想買的神徒們還可以到門市選購。

指定Calvin Klein專門店：

香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場6層617-618店

香港銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨3層10A店及5層28店

中環國際金融中心商場1層1096B號舖

香港太古城道18號太古城中心地下031 & 033號舖

九龍尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場2層2501A & B 及2520-2521店

九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方2層2071店

九龍九龍塘達之路80號又一城UG層10店

九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊3層03及20店

新界沙田正街2號新城市廣場1期4層401-402店

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