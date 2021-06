Anya Hindmarch新書 《If in Doubt, Wash Your Hair》

剛於倫敦Pont Street開設collect shop The Village的袋飾設計師Anya Hindmarch,是一位有5個小孩的媽媽,年紀輕輕已創立自己的公司,更憑一個I’m Not A Plastic Bag蜚聲國際。Anya最新動作,就是將敏感的觀察力化成文字,推出《If in Doubt, Wash Your Hair》一書,分享她忙碌且折衷的生活裡,她學到了甚麼、擔心甚麼,和她一路走來得到過的建議。書中Anya自嘲之餘,更重要的是這本令人振奮的書,讓讀者知道看似成功的商界女強人,也有脆弱的一面。

