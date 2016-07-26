AutoMate的《街頭刮花車展》

車展通常都是展靚車，全港首個汽車服務配對平台AutoMate，於本周六(16日)、日(17日)及周六(23日)、日(24日)，連續兩個周末舉行全港首個《街頭刮花車展》，展示花到令人見都大呼「OMG」的街頭藝術。

車身畫出大師畫作

《街頭刮花車展》將展示一部全身刮花晒、見到都㦹車車主心痛的寶馬。年輕塗鴉藝術家Christy Lo，以車身代牆身，以螺絲批代替油畫筆，狠心地往車身刮出模仿Edvard Munch的經典印象派名畫《The Scream》(吶喊)，刻劃出車身被刮花時車主內心的驚恐。化身汽車紋身師的Christy，更別出心裁地在整個車身刮出多個有趣圖案：寶馬標誌上面刮出小貓肉球、車輪旁刮出風火輪、井字過三關等等，也有「走先喇係咁先喇」等潮語。

汽車美容及修復優惠

AutoMate會向市民即場派發免費洗車禮券及泵把貼紙，想知部刮花街頭藝術車會在哪裡出現，記得留意AutoMate的Facebook專頁及Instagram。而下載AutoMate並登記成功的用戶，可獲$50現金積分、預約車身修復及噴油服務九五折優惠及獨家汽車美容優惠，讓各位車主享受 AutoMate「跟足你部車」的貼心養車體驗。

《街頭刮花車展》詳情：

日期：本月16至17日(星期六及日)、10月23至24日(星期六及日)

時間：中午12時至下午6時

地點：銅鑼灣、尖沙咀、旺角

查詢：AutoMate@Facebook

AutoMate的《街頭刮花車展》