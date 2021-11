Disney+|11月正式登陸香港!7套必睇作品+會員套餐構成 Marvel系列電影、雪降花

網上串流Disney+ 即將於11月16日起開始在香港提供服務,加入會員後便可以隨心看到各種迪士尼、Marvel、彼思動畫等作品!以下就為大家推薦7套必睇作品,不妨先了解會員套餐構成,再考慮加入會員吧!

Disney+|會員套餐構成

Disney+會員套餐主要分兩種價錢,以月費HK$73或年費HK$738加入會員,相較Netflix的家庭套餐便宜。而Disney+訂閱會員限定的Disney Plus Premier Access則仍未出香港定價,通過這項服務可以單次繳費的形式,觀看戲院正在上映中的迪士尼電影。

Disney+|Disney:迪士尼公主系列

Disney+中可看到各種迪士尼作品,當中以迪士尼公主系列最受歡迎,特別推薦大家重溫《美女與野獸》及《阿拉丁》,一次過收看這兩套電影的動畫版和真人版!除了這兩套電影外,迪士尼各種經典公主的動畫都可以通過Disney+收看,而近年大受小朋友歡迎的《魔雪奇緣》也可在平台上看到,不妨一起與小朋友「Let It Go」吧!

Disney+|Disney+ Original:BLACKPINK: The Movie

香港區的Disney+ Original特別收錄了BLACKPINK的第二套紀錄片《BLACKPINK: The Movie》,含有各種BLACKPINK從未曝光影片,例如成長片段、訪問片段等,亦有重新編制的演唱會歌曲,與在Netflix上的《BLACKPINK: Light Up the Sky》完全不同!如果已經看過前作的話,不妨加入Disney+會員看續作吧!

Disney+|Disney+ Original:雪降花 (설강화)

除了迪士尼的自家作品外,香港區的Disney+會員還可以看到各種韓劇,其中最有追看性的便是由丁海寅和BLACKPINK JISOO主演的《雪降花》!劇集由《Sky Castle》導演趙賢卓和編劇柳賢美合作打造,講述某一天突然闖進女子宿舍的名門大學生與冒著被監視的危機藏匿並治療他的女大學生之間的愛情故事,這屬於JISOO首次作為電視劇女主角的作品,BLACKPINK粉絲絕對不可錯過!

相關新聞:Disney+11月登陸香港 $73/月可支援7個帳號

Disney+|Marvel全系列電影

作為Marvel粉絲的話,當然不可以錯過Marvel最新的電影《黑寡婦》,即將上架的《永恆族》和《鷹眼》都特別值得期待!而在Disney+中更可以進行「Marvel 馬拉松」,一次過重溫正版的全系列作品!如果想按劇情發展觀看Marvel電影宇宙,不妨按以下順序觀看吧!

1.《Captain America: The First Avenger》

2.《Captain Marvel》

3.《Iron Man》

4.《Iron Man 2》

5.《The Incredible Hulk 》

6.《Thor》

7.《The Avengers》

8.《Iron Man 3》

9.《Thor: Dark World 》

10.《Captain America: Winter Soldier》

11.《Guardians of the Galaxy》

12.《Guardians of the Galaxy Vol. 2》

13.《Avengers: Age of Ultron》

14.《Ant-Man》

15.《Captain America: Civil War》

16.《Spider-Man: Homecoming》

17.《Doctor Strange 》

18.《Black Panther》

19.《Black Widow》

20.《Thor: Ragnarok》

21.《Avengers: Infinity War》

22.《Ant-Man and The Wasp》

23.《Avengers: Endgame》

24.《Spider-Man: Far From Home》

25.《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 》

Disney+|彼思動畫:反斗奇兵系列電影

如果想重拾童年回憶的話,Disney+上的彼思動畫系列便是各位回憶的集中地,其中特別推薦大家重溫反斗奇兵系列電影,可以從《反斗奇兵1》的「回家故事」看到《反斗奇兵4》的「離家故事」,見證玩具們的成長。每集都集歡笑與感動於一身,無論是大人或小朋友都十分值得觀看!

Disney+|X-Men系列電影

由於FOX電影於上年便收歸迪士尼旗下,因此《X-Men》系列電影也可以在Disney+上收看,一共有 13套,同樣可以來一場「X-Men馬拉松」!《X-Men》系列主要講述人與變種人之間的關係和爭鬥,之後電影亦會將其他漫畫主線加入作為電影的次要劇情,新作品亦特別值得大家留意,追看之後不妨在Disny+等待新作更新吧!

Disney+|阿森一族動畫

香港有不少阿森一族的粉絲,而在香港區的Disney+便可以重溫這套經典動畫!透過阿森一族一家五口的日常,諷刺描繪了美國中產階級的生活方式,當中還有不少「預言」,有時間的話不妨在動畫中尋找這些「彩蛋」吧!

相關新聞:OTT之戰|Disney+下月登陸香港 一文睇清4大平台收費+最新主打節目

Disney+|11月正式登陸香港!7套必睇作品+會員套餐構成 Marvel系列電影、雪降花