Disney+ 11月登陸香港 盤點7套必看影集+電影 Marvel/Pixar/Star Wars迷必睇！

期特已久的Disney+串流平台終於登陸香港！迪士尼官方正式確認Disney+於11月登陸香港、台灣及韓國，平台將提供迪士尼、Marvel、Star Wars系列等影集及電影，以下為大家盤點7套必看影集和電影，留待11月留在家瘋狂煲劇！

Disney+收費

官方暫時未公佈香港區收費，不過根據現時美國區收費，月費為USD$7.99（約HK$62），如果一次過繳付全年費用就可以獲8折，即USD$79.9（約HK$623），用戶可於iPhone、iPad、Apple TV、Amazon Fire TV、LG TV、Samsung TV d等設備上觀看到Disney+頻道。

幻視 X 緋紅女巫《WandaVision》

時間線設於薩諾斯「彈指事件」發生三週之後，緋紅女巫和幻視隱藏各自的超能力，於韋斯特維尤鎮過著休閒的鄉村生活。但他們發現身邊的事物，都是熟悉的電視劇橋段，開始懷疑起來。劇集至播出而來一直更受大家歡迎，與平時的英雄系列不一樣，《WandaVision》以家庭喜劇呈現，而且女主角Elizabeth Olsen每集百變造型，更是令人想一直追看下去！

洛基《Loki》

洛基被稱為Marvel系列中最迷人及受歡迎的奸角，雖然於《復仇者聯盟3》之後被殺，但《復仇者聯盟4》多元宇宙的設定，令洛基重新復活。而影集正是由在副時間線的紐約大戰中，洛基拿著裝有空間寶石的宇宙魔方，趁亂逃脫開始。影集更會影響到Marvel「第四階段」的發展，Marvel及Loki粉絲一定不能錯過！

飛隼與寒冬戰士《Falcon and the Winter Soldier》

有看過《復仇者聯盟4》的朋友都知道，美國隊長於最後將將盾牌傳承給好友飛隼。但美國政府卻不願意承認這位新一代的黑人美國隊長，找來另一位官派的「金髮藍眼」美國隊長上任。他聯同「酷寒戰士」展開冒險，合力對付來自四面八方的敵人。

鷹眼《Hawkeye》

於Marvel系列一直都被視為配角的鷹眼，終於有單獨命名的劇集！劇情講述「鷹眼」將重責傳承給「女鷹眼」的故事。雖然尚未播出，但早前有美國周刊釋出劇照，搶先曝光兩代「鷹眼」的相遇。劇集將於11月24日上綫，大家到時就可以實時追劇！

曼達洛人《The Mandalorian》

《曼達洛人》為Disney+出品的第一部作品，更是Star Wars第一部真人版美劇。故事發生在《星球大戰：武士復仇》銀河帝國滅亡五年後，男主角曼達洛人為神秘的賞金獵人，於一次任務中發現一個身份特殊的異族嬰兒。為救下及保護他，而踏上了亡命之旅。劇集一共有3季，目前播映到第2季，Star Wars迷一定不能錯過！

靈魂奇遇記《Soul》

不少電影都因為新冠肺炎疫情而延期，靈魂奇遇記同樣因而改為在Disney+先行上架。故事講述中學音樂教師祖伊·高納因意外身亡，成為一個靈魂。心有不甘的他希望可以以任何方式重回人間，但他遇見了不想投胎的「靈魂22號」，以動畫輕鬆及天馬行空的模式，講解沉重難解的人生意義。

盛夏友晴天《Luca》

另一套必看的Pixar電影就是《盛夏友晴天》，兩個對人類世界充滿好奇心的小海怪—路卡和艾伯托，變身人類外表在意大利的里維埃拉探險。不過小鎮以捕捉海怪馳名，他們為了逃避追捕而展開了冒險。