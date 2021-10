Emma Watson大愛!必入手!「回購率極高的天然護膚品」

香港天氣忽冷忽熱,再加上空氣污染問題嚴重,皮膚敏感、痕癢泛紅,已經成為咗唔少人嘅頭號煩惱!相信大家都經歷過肌膚出現突發狀況的時候,轉季時肌膚變得敏感脆弱,要令肌膚遠離敏感,就要提高肌膚免疫力,學習天然護膚方法。

紅遍全球的女星艾瑪華森(Emma Watson),對於致力推動環保一向不餘遺餘力,而她私下也偏好天然系的護膚品,像是來自澳洲的天然護膚品牌 Sukin 就是她的最愛!Emma 曾在官方IG上指名自己用的正是Sukin。

天然來源成份 薈聚自然力量 !

當我們在提倡「We Are What We Eat」,實行健康飲食時,也不能忽略每天塗上面的護膚品。 Sukin產品採用天然的萃取成份,植物精華能迅速滲透肌膚。不含致敏成份及香料,對肌膚溫和,敏感肌都可以放心使用!

皇牌Signature系列蘊含高效的植萃,如玫瑰果油、酪梨油、蘆薈、荷荷巴油及乳油木果油等成份,再經過嚴格的調整至最佳比例配方,帶來水感嫩滑的保濕效果,賦予肌膚多重滋養呵護,有效提升膚質、鎮靜柔膚,喚醒疲憊的肌膚,使肌膚展現與生俱來的健康光采。為用家帶來煥然一新的感官享受,美肌又療癒。源自天然,就是讓Sukin與眾不同!難怪不只艾瑪華森愛用,更是澳洲藥妝長年佔據市佔率No.1的品牌。

13大無添加,肌膚零負擔!

Sukin產品無礦物油/石油化學物、無合成香料及色素、無Paraben、無動物成份、無矽、無EDTA等13種有害肌膚及環境成份,安全可靠,不會為肌膚帶來刺激或壓力,抗敏修護同時提升皮膚耐受力,更能強化肌膚屏障,任何膚質都可放心使用。

不能錯過的天然護膚,打造自然素淨肌!

【#Sukin天然保濕噴霧】「零油光神器」K.O.口罩肌

這款保濕噴霧,獲得時尚圈環保女神Emma Watson 在官方IG上認同與支持,曾在IG上大力推薦的好物。可以用來保濕、舒壓、鎮定肌膚,妝前妝後也能使用。全球年銷高達40萬瓶,不含酒精成份,低刺激性,添加洋甘菊,幫肋鎮定柔肌,為肌膚和心情加分! 大馬士革玫瑰水,幫助吸收皮膚表面的多餘油脂!吸收得快,可以極速幫肌膚舒緩抗敏、保濕補水,仲帶有淡淡的自然清香,成個人由內到外都充滿大自然嘅陽光氣息!尤其適合捱夜壓力大,又無時間保養的上班族。

【Sukin天然潔面泡沫】洗完好舒服 溫和不乾燥

性質溫和而洗後不會令肌膚乾燥、不緊繃,有效去除面上污垢、油脂及卸除彩妝,同時幫助肌膚抗氧化,以塑造平衡、純淨清潔的肌膚。除了出色的清潔效果,添加了洋甘菊、蘆薈、綠茶和金縷梅萃取,幫助舒緩肌膚,並結合月見草油和玫瑰果油,帶來清潤的保濕效果,讓肌膚回復潔淨輕盈!

【Sukin天然保濕乳霜】「保濕皇牌」滋潤鎖水 養成水潤肌

潤而不笠的質感,早晚輕薄塗一層便可,遇上乾燥的天氣,就厚塗一層就有足夠一整天的滋潤感了!有助軟化角質及修護肌膚,保濕補水,賦予肌膚滋潤、水感嫩滑效果。蘊含玫瑰果油、酪梨油、芝麻油和荷荷巴油等天然植萃油,有助軟化角質及修護肌膚,為肌膚提供多重的滋養呵護。 蘆薈精華有助舒緩肌膚,而小麥胚芽油和維他命E則能改善膚質,強化肌膚的水分屏障,減少水分流失,賦予肌膚滋潤、水感嫩滑效果。

Sukin售價合理,用親民價便可擁有取自澳洲大自然植物原料製作,結合天然與科學高效的無添加護膚品。用天然、有效、易吸收的護膚品,就好似幫皮膚做「面部瑜伽」,讓肌膚壓力全消,散發面部好氣色,keep住年輕自然美!

澳洲製造 Made in Australia

銷售點: 百佳、惠康、HKTVMall、JengMart