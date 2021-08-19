EVA迷留意！《新世紀福音戰士》口罩系列型爆登場

卡通口罩品牌 H-PLUS 與《新世紀福音戰士》合作，推出一系列 6 款成人口罩，每款都超型，粉絲千萬不能錯過！

是次系列由多個 EVA 機體破格上陣，包括碇真嗣的初號機、式波·明日香·蘭格雷的 2 號機、綾波零的零號機，及渚薰的 Mark.06！另外還有 Yurushito 及朗基努斯之槍 Pattern 款，而Yurushito 使徒造型可愛有趣，最適合大家玩樂拍照時佩戴；而朗基努斯之槍更是不可缺少的特殊兵器，款式時尚易襯，適合上班一族配搭西裝服飾！

口罩由本周三中午 12 時起，可在H-PLUS 官網 https://hplushk.com/collections/evangelion 預購。而於 H-PLUS 網店訂購全套 6 款 EVA 口罩，即送限定一套6款口罩套；於 H-PLUS 3 間門市購買全套 6 款 EVA 口罩 (產品預計十月上旬到達門市)，則附送獨家限定初號機或 Yurushito 側孭袋，數量有限，送完即止。