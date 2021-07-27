H-PLUS x BROWN & FRIENDS 10 週年限定版口罩登場

為了與一眾粉絲慶祝BROWN & FRIENDS 10 週年，LINE FRIENDS特別聯乘本地口罩品牌 H-PLUS推出一系列萌爆主題口罩，包括「BROWN & FRIENDS 10 週年印花特別版口罩」以及首推的兩款「MINI BROWN & FRIENDS 中童口罩」，一共有8種不同款式，由即日起開放預售，粉絲一定要入手！

是次H-PLUS推出6款成人款式 (175mm)BROWN & FRIENDS主題口罩，特別以不同主題打造出多種風格截然不同的口罩，當中包括「Varsity BROWN印花特別版高防口罩」、「Book Lover印花特別版高防口罩」、「BROWN & FRIENDS森林印花高防口罩」、「Have A Nice Trip印花高防口罩」、「Ordinary Days印花高防口罩」，以及印有禮服造型的BROWN & FRIENDS 朋友仔「BROWN & FRIENDS 10週年印花特別版口罩」！不論是文青、潮人，或者上班族，都可因應不同場合自由配搭服飾各種風格的口罩，讓BROWN & FRIENDS朋友仔陪住你。

此外，H-PLUS亦推出中童系列口罩，特別設計出兩款中童款式高防 (145mm)口罩，印有MINI BROWN & FRIENDS的可愛造型，相信小朋友會相當喜歡！

有興趣的朋友可於https://bit.ly/2TqXFDZ預購。