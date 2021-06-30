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IKEA天天低價體驗車　遊走港九新界 產品$10有找！
57 分前
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IKEA天天低價體驗車防疫抵買
IKEA天天低價體驗車　遊走港九新界 產品$10有找！
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有沒有想過10蚊內都可以買一件家品？IKEA的「天天低價體驗車」，將由即日起至8月4日遊走港九新界，讓各區顧客可以免費體驗超值價錢，更有多個小遊戲，可獲得禮物及IKEA現金券。

疫情已維持一年多的時間，大家都變得更注重清潔家居及衛生習慣，「天天低價體驗車」有多種低價防疫小物，讓顧客以低價打造乾淨整潔的家居，守護家人健康。

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其實改善居住環境，不一定要「大出血」，體驗車内展示多款1元起的產品，顧客可於車內一覽低價目錄，內裡的產品價格由低至高排列，即使顧客心中有不同的預算，在低價目錄都可找到合心意的低價產品。

「天天低價體驗車」更有十大好物推介，產品以互動遊戲形式呈現，打卡一流之餘，遊戲設置更為大家帶來無限的家品配搭想像。顧客凡到車內參觀、答對指定問題、填寫問卷及下載 IKEA App，即可換領IKEA優惠券及精美小禮物一份。

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宜家家居「天天低價體驗車」
日期：即日至8月4日
時間：12:30至19:30
地點：請參考IKEA專頁

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/ikea天天低價體驗車　遊走港九新界-產品10有找！-274879
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