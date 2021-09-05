iOS15｜盤點7大超實用新功能 Facetime連結、原況文字 Android都用到Facetime！

Apple早前曾於6月的WWDC 2021發佈iOS15，透露會加入不同實用新功能。今個月iOS15將正式更新，以下為大家盤點7大必知新功能，其中Facetime可生成獨立連結，令其他用戶如Android及Windows都可以一齊使用！

【Facetime同播同享功能】

在使用Facetime時，大家可以透過同播同享，一路FaceTime，同時一路看電視、看戲、聽音樂或分享你的螢幕。例如可以透過同步播放和控制功能，串流播放電影和電視節目，與好友隔著螢幕一邊追劇，一邊討論劇情。

【Facetime空間音訊】

它們亦增加Facetime的格狀顯示，以相同大小的方格顯示上線的朋友，以及空間音訊，每個人的聲音聽起來就像來自他們相應的螢幕位置，令對話更添現場感。

【FaceTime連結】

Facetime再也不是Apple用戶的專利！現在可以在Facetime裡生成獨立連結，向任何親友發送該連結，即使他們使用Windows或Android都可以進行Facetime。

【專注模式】

嫌自己在上學或工作時不夠專心？除了下載訓練專注力的App之外，今次Apple新增「專注模式」，一共有5個不同模式，包括駕駛、運動、遊戲及閱讀等，打開就可以過濾不想接收的通知，亦可按照個人喜好自行設定。

【全新通知頁面】

除此之外，手機上的通知頁面同樣有所改變！包括聯絡人的相片、App圖示轉為更大的圖像，方便查閱。而通知摘要亦會以智能方式按優先排序，將最相關的通知置頂。根據編排好的行程整合不同類型通知，有助用家快速查看。

【Live Text原況文字】

Live Text可智能地辨識圖片中的文字，只需在相片點一下重點標示的文字，即可直接複雜所選擇的文字、打電話、發電郵或尋找路線指示。而且Live text亦支援翻譯功能，可辨認英文、中文、法文、意大利文、德文、葡萄牙文及西班牙文等七種文字，輕鬆一按，即可翻譯。

【Safari新版面】

Safari大改以前的頁面設計，放大螢幕空間，可在螢幕底部輕易取用分頁列，只需以拇指輕掃，即可瀏覽和切換至不同分頁。同時新增分頁群組，按照不同類型，儲存及管理不同的分頁。