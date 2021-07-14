LEGO迷注意！朝聖全港首個實體樂高城市 盛夏消暑 全情投入樂高城市大冒險

LEGO迷注意！炎炎夏日想同心愛LEGO去玩，不如齊齊去樂高世界展開冒險之旅。港鐵與樂高攜手帶來全港首個「LET’S EXPLORE LEGO CITY 樂遊城市AT MTR MALLS」，由即日起至9月5 日，港鐵旗下6大商場會舉行大型實體跨區主題活動，無論是青衣城的樂高沙灘、德福廣場的經典樂高城市、還是The LOHAS單車遊，都展出了1:25比例的樂高特色裝置，場地內更有互動遊戲區及豐富的樂高拼砌體驗，讓一眾LEGO迷可以盡情體驗樂高城市大冒險！





到訪位於青衣城一期的樂高夏日海灣，LEGO粉絲可以在這裏和樂高人仔參加一連串活動，如衝浪、水上電單車，曬日光浴。「唔夠喉」的更可以到2層高的樂高商店，挑選衝浪及潛水裝備，登上遊艇暢遊。熱愛大自然的就可以到PopCorn的度假營地，和樂高人物參觀4米高的奇趣樹屋；粟米市長正在德福廣場的市政廳歡迎大家成為樂高城市的一份子；醉心街頭文化的可到杏花新城的樂高室內滑板場，一眾樂高板仔正等你來切磋滑板技術。6大商場的裝置由香港樂高專業認證大師洪子健與一眾樂高拼砌達人組成，自問同樣有創意及想像力的粉絲，記得到場內的樂高遊戲體驗區，發揮創造力，打造屬於自己的海底世界！



發揮探險家精神！與樂高體驗城市探索旅程

活動期間，亦可透過線上及線下的互動遊戲繼續「樂高城市探索旅程」。在青衣城及德福廣場的場景內，小朋友可以即場透過線上遊戲，學習海洋保育和愛護環境的知識！大朋友則可利用手提電話登入活動網頁，完成指定任務，便有機會贏取限量版樂高獎品。青衣城及德福廣場更設有期間限定店，出售超過 200 款大熱產品及最新產品，LEGO迷記得帶同心頭好回家！