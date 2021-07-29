LINE FRIENDS x Curble 推BROWN / SALLY限定版激萌座墊
5 小時前
LINE FRIENDS x Curble 推BROWN / SALLY限定版激萌座墊
LINE FRIENDS與韓國護脊品牌Curble合作，推出2款人氣限定版LINE FRIENDS MEETS Curble座墊，有超人氣的BROWN(熊大)及SALLY(莎莉)造型，讓心愛的角色呵護你的脊椎，陪你一起過日常生活！
座墊以BROWN及SALLY的專屬顏色設計，配上他們經典可愛表情，讓呆萌的BROWN與趣緻得意的SALLY療癒你的生活。座墊可以在不同位置，如工作椅、沙發、床上、駕駛座或地上使用，適合需要久坐的上班族、學生及有龜頸和寒背的人，找回正確坐姿，隨時隨地依靠著BROWN及SALLY，可愛又實用！
限量版LINE FRIENDS MEETS Curble座墊（BROWN 款/ SALLY 款）
價錢：$788一套
(包括限定版LINE FRIENDS MEETS Curble座墊一個連香港特别版LINE FRIENDS MEETS Curble Tote Bag)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/line-friends-x-curble-推brown-sally限定版激萌座墊-278234