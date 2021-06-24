MCL新推「賞好戲疫苗獎勵計劃」 送15,000張電影換票證 打針可免費睇《黑寡婦》

MCL院線宣佈推出「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」，送出5部即將在暑期上映的荷里活電影，一共15,000張電影換票證予已接種疫苗人士。

5部電影包括《黑寡婦》、《太空也入樽：改朝換代》、《波士BB 2世祖》、《幻險森林奇航》及《爆機自由仁》。獎勵計劃只提供予已接種最少一劑新冠疫苗人士參與，由2021年6月24日至7月5日，參加者可於MCL院線提供的網上平台登記，選擇喜愛的電影及領取換票證之戲院。請注意：每名參加者只限登記1次；每部電影限額3,000名，獎賞以先到先得形式送出，額滿即止。

成功登記的參加者，可於2021年7月7日至7月31日期間到所選戲院領取電影換票證張。換領點包括K11 Art House、Festival Grand Cinema、皇室戲院及MCL德福戲院。換領電影換票證時，必須由得獎者本人親自出示確認頁面或確認電郵、身份證明文件、以及紙本或電子針卡以作認證。電影換票證適用於MCL院線旗下任何放映該電影之戲院。