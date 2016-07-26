Minions Run 2021香港站12月開跑！ 一文睇清報名詳情+跑手包+早鳥限定禮物+遊戲攤位+打卡位

Minions粉絲請注意！首個Minions Run 2021香港實體跑將12月19日開跑，報名即可獲得主題限定紀念包一份，於首4日登記更有限量毛公仔！場內亦設攤位及多個打卡位，大家一起打扮成Minions，與一眾迷你兵團一齊跑吧！

Minions Run 2021｜報名詳情

「Minions Run 香港站 2021｣ 實體跑將於2021年12月19日（星期日）早上於西九文化區舉行。由9月28日開始接受報名，於首四日 (9月28日至10月1日) 成功報名，更可免費獲得早鳥重量級禮物—2021環球影城版Minions毛公仔一個！賽事路線將圍繞整個西九文化區，大家可以邊跑邊欣賞維港海邊美景。

Minions Run 2021｜賽程組別

賽事設有不同賽程及組別，分別為：4公里及2公里可選個人組或孖住組，適合情侶、閨蜜及親朋好友一起參加！而1公里Fun Run，則可選個人組或家庭2人組，家長更可帶同4歲或以上的小朋友一同享受親子樂。此外，大會也設有競逐獎項組別，如參加4公里的第一組 （8:30am起跑）及2 公里第一組（11:30am起跑）將能競逐男、女子組各頭三名獎項。所有完成賽事的跑手均可獲得完成紀念獎牌1個及電子證書1張。

大會是次活動更設有「最盞鬼 Minions 造型大獎」，造型出眾的得獎者將獲得Minions神秘禮品一份。

報名費：

4公里及2公里：HK$430 (個人組)；HK$880 (孖住組)

1公里 Fun Run：HK$410 (個人組)；HK$800 (家庭2人組)

Minions Run 2021｜跑手紀念包

每位參加個人組的跑手，可獲得 Minions Run 2021限定跑手包紀念品一份，包括：雙眼Minions 活動限定跑手Tee、活動限定跑手襪子、索繩袋、口罩套、運動水樽；除基本紀念品外，大會特別為孖住組 (4公里及2公里) 設計了「孖住一齊用」紀念品給跑手！

Minions Run 2021｜活動限定加購品

大會更特別設計了一系列活動限定加購品，包括：活動限定紀念Tee、背心、防曬外套、珍藏版襟章、收納袋、紋身貼紙等，Minions迷一定要入手！

Minions Run 2021｜嘉年華+打卡位

今年加入了遊戲攤位，有多個互動遊戲及打卡位，屆時更有機會與Kevin、Stuart及Bob等一眾Minions見面。