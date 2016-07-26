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MIRROR手機plan登場！一文睇清計劃價錢＋AR卡等贈品 仲有Pop-up store打卡位
1 小時前
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MIRROR手機plan登場！一文睇清計劃價錢＋AR卡等贈品 仲有Pop-up store打卡位
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MIRROR手機plan登場！一文睇清計劃價錢＋AR卡等贈品 仲有Pop-up store打卡位

MIRROR熱潮不減，更出現電話plan！香港電訊(csl.)今日宣布推出csl. 5G x MIRROR企劃，一共推出12個「csl. 5G x MIRROR」服務計劃，兩款計劃月費分為$298(12GB+18GB額外本地流動數據)及$398(80GB+30額外本地流動數據)，當中包括Viu升級會員服務及MOOV 24bit音樂服務。而SIM卡及SIM卡套除了有12子個別頭象之外，亦有MIRROR 12子團體頭像可選；另外更有大量贈品，包括海報、珍藏卡、AR卡及月曆，以及收藏珍藏卡的珍藏冊，全部都只送不賣，相信各位鏡粉又要跌錢了！

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12子一同登場！
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csl.今日公開5G x MIRROR手機plan。
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Join plan將送出不同贈品，包括海報、珍藏卡、AR卡及月曆，以及收藏珍藏卡的珍藏冊，全部都只送不賣。
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MIRROR 5G Plan (80GB) $398 贈品包括csl. x MIRROR 珍藏卡12張、csl. x MIRROR 海報3張、csl. x MIRROR 月曆1個及csl. x MIRROR 珍藏冊1本。
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MIRROR 5G Plan (12GB) $298 贈品包括csl. x MIRROR 珍藏卡6張、csl. x MIRROR 海報1張及csl. x MIRROR 月曆1個。

今次最特別的是36款珍藏卡，目前首階段先推出18張，當中6款更有AR效果，包括Anson Lo、姜濤、Alton、Lokman、Tiger及AK，透過csl. App進入csl 5G x MIRROR Zone，即可掃描MIRROR AR珍藏卡上的QR code，相片便會化身成動態影片，而將指定3款的AR卡放在一起掃描，更會見到影片融合成一個故事！完成後，鏡粉可欲將電子版收藏於App內。AR月曆亦是另一賣點之一，月曆由今年11月開始直至明年12月，並以CD外型設計，同樣只要以csl. App掃描，每個月都有不同短片，月曆同時貼心地記下12子的生日，提醒鏡粉又要準備應援。csl. App亦提供下載一系列MIRROR成員親自錄製的手機鈴聲，手機桌布及WhatsApp貼圖，一齊聽下Edan錄嘅手機鈴聲！

仲心大心細唔知join唔join的話，csl.將由今日起至11月25日（早上10時至晚上10時），在海港城海運大廈展覽大堂舉辦5G x MIRROR pop-up gallery，現場不單有最新的廣告短片，更展示各MIRROR成員的巨型海報(每人都有兩款！)，讓大家打卡，更有一系列限量珍藏品，包括12張海報組成的海報牆，大家亦可率先試玩AR卡、月曆，並親身看到只限量999本的珍藏冊。

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Pop-up gallery今日開幕。
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Pop-up gallery有12子的巨型海報。
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場外已有不少鏡粉等候。
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仲有巨型海報打卡位。
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Anson Lo、姜濤、Alton的AR卡。
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用手機app scan，即可見到佢地派心心。
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月曆由今年11月開始，一共有成14個月，同樣係一scan就有片！
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一共有13款SIM卡
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珍藏卡
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AR卡
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珍藏冊
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AR月曆
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海報
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/mirror手機plan登場！一文睇清計劃價錢＋ar卡等贈品-仲有pop-up-store打卡位-293025
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