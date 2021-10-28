MIRROR 3周年｜盤點港九新界多個打卡位 麥當勞期間限定主題店、旺角大型廣告牌 鏡粉必去！

11月3日就是MIRROR成立3周年的大日子！不同廣告商及粉絲團，都在全港不同地方設打卡位，一齊慶祝鏡仔3歲。以下盤點7個打卡位，分佈港九新界不同地區，鏡粉們快點趁著這個周末打卡吧！

MIRROR 3周年｜旺角L shape billboard

為慶祝3周年，12位成員的個人Fansclub聯合推出應援！第一彈就是位於旺角彌敦道的「L形廣告牌」，每塊廣告牌都分別有6位成員。廣告牌設於旺角大街，一抬頭就可以見到MIRROR的蹤影。溫馨提示，想影到靚相的話，對面的小米為最佳打卡位！

地點：旺角彌敦道608 號總統商業大廈W Plaza外牆

展出日期：2021年10月24日至11月14日（共22日）

MIRROR 3周年｜應援宣傳車

除了廣告牌之外，當然少不了宣傳車。Fansclub聯合應援同樣推出「應援宣傳車」，由10月30日至11月7日共9日，行駛至港九新界不同地方，包括旺角、尖沙咀、銅鑼灣、屯門及元朗等。其中在11月3日3周年正日，更會停泊在九展門外，鏡粉們記得要睇啱時間同地點打卡！

日期：2021年10月30日至11月7日（共9日）

時間：約中午12:00-晚上8:00

MIRROR 3周年｜銅鑼灣勿地臣街大電視

鏡粉除了到SOGO及金百利與MIRROR代言的Samsung廣告牌打卡外，於時代廣場後的勿地臣街大電視，同樣有團體應援宣傳片！有齊12位成員在演唱會中表演的小短片，團魂十足！

地點：銅鑼灣勿地臣街

MIRROR 3周年｜三週年團巴「星夜號」

有粉絲專頁亦自發進行3周年巴士應援，車身設計成星空藍，夢幻感十足。巴士車牌為VK8296，路線為九巴1A線，行駛尖沙咀碼頭至秀茂坪。大家在逛街，不妨細心留意馬路，野生捕獲「星夜號」！

日期：10月28日至12月2日（共八星期）

MIRROR 3周年｜金鐘麥當勞MIRROR期間限定主題店

麥當勞位於金鐘海富中心的旗艦店，將化身MIRROR期間限定主題店。餐廳會展出MIRROR 12位成員的宣傳品，包括個人和團體宣傳硬照、打卡牆，還有隨處可見的MIRROR標誌，讓鏡粉們有機會一次過與MIRROR所有成員合照。另外旗艦店更會輪流展出1：1人形紙板公仔，更會免費派發印有MIRROR和麥當勞Logo的限量版氣球！

MIRROR 3周年｜麥當勞X MIRROR成員專屬巴士

除了到店內打卡，當然少不了巴士！麥當勞安排110架MIRROR成員專屬巴士於全港各區行走。每個成員均擁有自己的獨立巴士車身廣告，巴士車身同樣以成員專屬顏色為主調，再加上成員大頭肖像，鏡粉一定要瘋狂摸捉MIRROR的身影！

MIRROR 3周年｜中環「Samsung Galaxy Z Series 期間限定店」

Samsung於中環開設「Samsung Galaxy Z Series 期間限定店」，不單有巨型海報及摺機可以打卡，一眾鏡粉可以與喜歡的MIRROR成員「同框自拍」，即場製作個人專屬的MIRROR WhatsApp Sticker，大家記得把握最後兩日機會去打卡！

日期：即日至10月31日

營業時間：早上10時至晚上8時

地點：皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖

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