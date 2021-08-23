Netflix推薦｜盤點9月必睇清單 《紙房子》、《性愛自修室》強勢回歸/《慾罷不能拉丁美洲篇》

Netflix每個月都會上載不同全新影集、電影及真人騷，以下為大家盤點9月上架的7套必睇清單，其中不少大熱影集如《紙房子》、《性愛自修室》都強勢回歸。大受歡迎的真人騷《慾罷不能》更推出拉丁美洲篇，追看性100分！

Netflix推薦｜《紙房子》第5季（3/9上架）

Netflix人氣西班牙影集《紙房子》，終於來到最終季。團隊被困於西班牙銀行裡超過100小時，「教授」被席耶拉抓住，兩邊同時亦陷入危險，強大的新敵人「軍隊」同步出現。第5季將分為上下兩部分開推出，第1部率先於9月3日播出，而第2部需要等到11月3日才上架。

Netflix推薦｜《絕命凱特》（10/9上架）

《絕命凱特》是一套美國動作驚悚電影，由「尖叫女王」Mary Elizabeth Winstead飾演特工凱特，日本著名男星淺野忠信及國村隼更有份參演。故事講述女特工凱特不幸中劇毒，只能多活24小時。在復仇期間，她認識到一名女孩，與她建立起意想不到的情誼，但原來她是前獵殺目標的女兒。

Netflix推薦｜《魔鬼神探》第6季（10/9上架）

另一套人氣影集《魔鬼神探》同樣迎來最終季！本身由FOX製作《魔鬼神探》曾陷入取消邊緣，但被Netflix接手後成功起死回生。原定只有5季的劇集，更成功添食至第6季，上季不幸死亡的Dan，即將在第6季回歸，影迷一定不能錯過。

Netflix推薦｜《慾罷不能 拉丁美洲篇》（15/9上架）

本年度最多人討論的Netflix節目一定非《慾罷不能》莫屬！被喻為最大尺度真人騷節目，繼第1季及巴西篇之後，在9月推出拉丁美洲篇。同樣找來一群來自拉丁美洲及西班牙的單身男女，在熱帶渡假勝地上演一場禁慾遊戲。他們不少親吻、撫摸及發生性關係，否則就會在10萬美元獎金中扣錢。

Netflix推薦｜《恐怖睡前故事》（15/9上架）

《恐怖睡前故事》是一套美國恐怖奇幻片電影，改編至同名兒童讀物《Nightbooks》。故事講述一名喜歡恐怖故事的男孩，被女巫囚禁在紐約的公寓中，每晚都得講一則恐怖故事才可以活下去，他計劃與女巫的僕人Yazmin一起逃脫。

Netflix推薦｜《性愛自修室》第3季（17/9上架）

萬眾期待的Netflix原創影集《性愛自修室》（Sex Education）新一季終於歸來！早前一公開劇照就引來粉絲們熱烈討論，劇中主角的造型迎來大轉變，歐帝斯Otis、梅芙Maeve、艾瑞克Eric等都換上整齊校服。只因摩爾戴高中迎來了新校長，以嚴厲方式執掌大權。當然少不了Otis和Maeve，以及Eric與Adam等人的感情線，令人超級期待！

Netflix推薦｜《魷魚遊戲》（17/9上架）

最後介紹的就是韓國劇集《魷魚遊戲》，被喻為韓版「大逃殺」。故事講述456 位生活困頓的參賽者，參與神秘生存節目，勝出者可獲得465億元獎金。生存節目打著「遊戲」的旗號，事實上參賽者不但有可能拿不到獎金，更會賠上性命。劇集由知名電影《熔爐》的導演黃東赫執導，找來著名男演員李政宰、朴海秀主演，男神孔劉更會特別出演！