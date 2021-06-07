Patagonia賀來港20周年紀念展覽 Worn Wear提供復修服務

為慶祝Patagonia登陸香港20周年，Patagonia將於K-11 MUSEA專門店舉行期間限定展覽，展出由品牌頭十位VIP會員借出、已擁有多年歷史的寶貴 Patagonia 作品。此外，MUSEA店內將提供為顧客有限度修復破損的Worn Wear服務。

戶外品牌Patagoniam深明Outdoor與大自然的關係，過去都將環保定為品牌的核心概念，甚至植根香港亦沒有忘記推廣環保理念，連帶其新品及古著都長期受到歡迎，不鼓勵過度浪費的Patagonia也十分推廣消費者購買二手的 Patagonia 商品，讓衣服能夠再次使用。其品牌於全球發起的Worn Wear活動--即將穿壞了、需要修補的衣物帶到現場修補，延長衣服壽命、一同為環保永續出一份心力，這個意義十足的活動亦於今次20周年在K-11 MUSEA專門店舉行。Patagonia今次與FashionClinic的TobyCrispy合作，為顧客所帶來的Patagonia產品提供有限度的復修服務*。

露營杯個人化 免費鐳射刻印

此外，現時全單購物滿 $1,200，憑單便可免費換領乙個紀念版露營杯或全單購物滿 $1,800就可以憑單據免費換領乙件紀念版 T 恤，每張單只能換領一件禮品，數量有限，換完即止。成功換領露營杯的顧客更可於指定日期及時間內，前往位於尖沙咀 K-11 MUSEA 的 Patagonia 專門店享受免費鐳射刻印名字服務（只限 20 週年換領版本），由專人操作鐳射儀器替大家刻上屬意的簡短字句。

展覽日期 ：

即日起至10月24日

展覽地點 ：

尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 3 樓 303 號舖

鐳射刻印服務日期 ：

10月14日至17日、10月22至24 日

鐳射刻印服務時間 ：

中午12時至下午8時

Worn Wear 專櫃開放 日期 ：

10月14日至17日、10月22至24日

Worn Wear 專櫃開放 時間 ：

中午 12 時至下午 8 時

*Worn Wear 復修服務只適用於Patagonia產品，現場只能修復較小及較輕微的破損，顧客於復修前需要先把產品清潔。