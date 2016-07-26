Patagonia 20周年推出紀念版保溫杯及T恤換領

今年為Patagonia登陸香港20周年，這個知名山系戶外服裝品牌將會於K-11 MUSEA專門店舉行20週年展覽，同時亦會推出相應主題的貼紙，聯名紀念版保溫／保冷露營杯以及限量有機棉T恤，將於10月1日開始換領。

Patagonia HK 20 周年展覽將於K-11 MUSEA專門店舉行，並會展出昔日經典設計以及回顧品牌故事，品牌亦找來FashionClinic by T 再製的全新 RECRAFTED系列。而今次20周年Patagonia便聯同了西雅圖戶外杯具品牌 MiiR® 合作生產紀念版露營杯，以及和本地單位 V Cycle 合作，利用有機棉製作成紀念版T恤供換領，呼應過去品牌支持環保的理念。此外，MUSEA 店內將提供為顧客有限度修復破損的「Worn Wear」服務，並為顧客於換領的露營杯上免費刻印名字。

禮品換領方法 ：

於 Patagonia 全線專門店，任何消費即可獲得相應主題的貼紙乙個。

單一次全單購物滿 $1,200，憑單據可免費換領乙個紀念版露營杯或全單購物滿 $1,800 就可以憑單據免費換領乙件紀念版 T 恤，每張單只能換領一件禮品，數量有限，換完即止。

換領日期 ：

紀念版T-恤: 10月1日至10月24日

紀念版露營杯: 10月8日至10月24日

Patagonia更將於K-11 MUSEA 專門店舉行期間限定展覽，展出由品牌頭十位 VIP專貴會員借出珍貴古著及經典設計，包括Regulator系列作品、Truth To Materials 系列以至 re\\\collection，展覽日期將會10月13日至10月24日舉行。

Patagonia 20周年推出紀念版保溫杯及T恤換領