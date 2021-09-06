Smile Yogurt × MiFFY CAFÉ 嘆芝士火鍋

MiFFY最近都幾活躍，繼灣仔喜帖街1011 SIPTEA之後，又去到尖沙咀K11購物藝術館，將Pound & Roll搖身一變為北歐可愛風MiFFY Café，fans可以品嘗到各款精美點心，包括吸睛的主題蛋糕及閨密們至愛的甜點三層架下午茶，更用上荷蘭正式授權的餐具及鍋具盛載！鹹食方面，有芝士海鮮雜錦火鍋及各式西式主食，同場更有MiFFY荷蘭授權的Smile Yogurt x GoodieShopHK月餅發售！文：Winki



■MiFFY芝士海鮮雜錦火鍋 $388(2位用)/ $768(4位用)

以MiFFY造型三層架盛載，各式海鮮有虎蝦、日本北海道帶子、蘇格蘭蟶子、青口、新鮮生果及蔬菜，配以四重傳統芝士，包括瑞士Gruyere、Fontina、Emmental及意大利Mozzarella，更可以正價8折優惠加購MiFFY特飲。

■柚子紅茶慕斯蛋糕(4吋)$188

全新柚子紅茶口味以MiFFY的顏色製作成夢幻三層蛋糕，柚子清新口感加上紅茶的微甜及茶香，甜而不膩。

■荷蘭正式授權2021年MiFFY雙層月餅禮盒

包括特色鳳梨月餅2件、經典奶皇月餅2件、10cm巨型曲奇3件(糖皮原味、綠茶味及巧克力味各1件)、懷舊燈籠、雙面日式手挽袋(防水面料製造)。隨月餅禮盒附送精美MiFFY紙袋乙個。早鳥優惠$468

Smile Yogurt x MiFFY CAFÉ│8月28日至11月27日│

尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B104號舖│

12:00 nn-10:00pm