Switch終於出大機？ 任天堂10月新推Switch OLED 7吋屏幕+儲存容量升級

之前一直有傳任天堂會推出進階版的「Nintendo Switch Pro」，昨晚它們突然發表全新主機「Switch OLED」。機身及Joy-con變成白色，更改用7吋OLED螢幕，更大增內建儲存容量，即睇5個全新改良位！

【改良位1：7吋有機EL螢幕】

原本Switch採用6.2吋LED螢幕，新機改為7吋有機EL螢幕，遊戲畫面更闊，黑邊亦變得更幼。不過解像度維持1280x720，而非早前流傳的4K。新舊機的Joy-con可以彼此通用。

【改良位2：增加內建儲存容量】

相信Switch玩家經常都會面對儲存空間不夠的問題，因此新版Switch特地將原本32GB的內建儲存容量增至64GB。另保留SD卡位，供大家自行增加外置容量。

【改良位3：多角度支架】

舊版Switch的支架只是一小塊膠片，很多時間都不夠支撐主機看重量，亦非常容易掉落。新版Switch將支架加大至機身螢幕的闊度，更為穩固。更有3個角度供大家任意調教。

【改良位4：底座Lan線】

新機附帶的底座除了原本連接電視的HDMI位之外，更增加全新LAN線插位，連接到電視的時候可選擇用更穩定的電腦連線，不怕Wi-fi斷線問題出現。

【改良位5：喇叭】

全新設計的機身內置喇叭，為玩家提供更好的遊戲體驗。

新版Nintendo Switch將推出「白色」及「電光藍・電光紅」兩款顏色，將於10月8日發售，定價為HKD2,680，想入手新Switch的你一定不能錯過！