Zoff大埔開分店 新增遊戲牆送兒童太陽眼鏡

日本眼鏡品牌Zoff在大埔超級城分店開設全球銷售面積最大分店，並在暑假推出概念源自日本的全新兒童遊戲牆，可愛配對遊戲讓小朋友學習自主選擇眼鏡，更可即場參與EYE Q Challenge視力挑戰，了解個人EYE Q視力，為新學期做好準備！配眼鏡並完成遊戲牆的配對遊戲，更可獲贈兒童太陽眼鏡一副，啱晒暑假出去玩！

兒童遊戲牆由視力檢查開始，一步一步讓小朋友自己選擇眼鏡，並帶出挑選合適眼鏡的5大重點，包括：1) 挑選鏡片中心與眼睛的中心位吻合的眼鏡、2) 選擇眼鏡闊度和臉部闊度相若的眼鏡、3) 鏡腿長度需足夠勾於耳朵後、4) 鼻托和鏡腿前端可以調整、5) 最重要是選擇小朋友覺得喜歡的眼鏡。

小朋友更可按不同面型，配搭不同款式或顏色的眼鏡。香港一般會用屈光度去記錄眼睛屈光不正問題，例如近視200度。而日本則流行用視力溝通，例如視力0.2、1.2等，數字愈大代表視力愈好；大小朋友可即場參與EYE Q Challenge視力挑戰，參加者可以即時測試自己視力。

Zoff明白兒童的視力變化較大，眼鏡度數可能因眼部成長狀態改變而不再合適；而讀書、玩遊戲機或長時間使用智能手機等因素，亦令近視年輕化，Zoff同時推出「U15 小童支援計劃」，為15歲以下兒童提供一年的鏡片保養，讓小朋友視力發展得到更好的保障，並提供售後服務，包括一年非人為損壞鏡架保養、免費眼鏡清洗及鏡架調整等服務，讓顧客更安心。