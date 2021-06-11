【夏日驅蚊】日網民教路 盤點4個在家防蚊小妙招+ 4款室內必備驅蚊產品推薦

夏天天氣不穩定，經常下雨之外，天氣亦逐步上升，蚊蟲亦隨之出現，即使在家也十分困擾。以下就為大家盤點日本網民教導的4個在家防蚊小妙招，以及推薦的小眾室內驅蚊產品，為夏日驅蚊大作戰做好準備吧！

【在家防蚊小妙招】

1.栽種驅蚊盆栽

多種盆栽例如香葉天竺葵、豬籠草、捕蠅草等都有驅蚊殺蟲的功效，同時可以在室內外栽種，亦無任何化學成份，特別適合有幼兒或老人家的家庭用來滅蚊。特別是香葉天竺葵被稱為除蚊草，不但可以有效驅蚊，甚至能夠淨化空氣，不想使用太多化學物質的話，不妨在家栽種一棵驅蚊盆栽防蚊吧！

2. 清理積水

適逢蚊季都可看到政府廣告叫大家注意家中積水問題，這是因為積水便正正是蚊蟲滋生的原因。除了家中有種植盆栽時需留意其積水問題外，溝渠、冷氣機下槽及下雨後的積水問題亦需要注意。

3. 除草

如果家中有花園或有栽種盆栽的話，記得需要定期清理附近的雜草，以免蚊蟲隱藏於雜草中，造成蚊蟲滋生問題。

4. 注意晾晒衣服時間

蚊蟲喜歡在充滿濕氣的地方逗留，所以晾曬衣服時亦要特別小心。建議洗好的衣服晾乾後便要盡快收回，而且在晾曬的時候最好噴上驅蚊噴霧，防止蚊蟲滋生。

【室內驅蚊產品推薦】

1. 室內滅蚊噴霧

在家最怕遇到蚊蟲的時候，便是準備進入睡夢時，若果總是在耳邊嗡嗡作響，簡直是令人難以入睡，因此不妨先用滅蚊噴霧將蚊蟲消滅，換來一覺好眠吧！一般我們都只會在出門的時候使用蚊怕水，但其實室內滅蚊噴霧擁有強勁的驅蚊效果，只需要對準天花板噴兩下便能持續一整晚，蚊蟲都會在接觸到噴霧後稍然被消滅，只需要在第二天收拾他們的屍體即可。

2. 驅蟲掛件

若果居住在郊外地區，或是家中有露台、花園的話，家中便更容易有蚊患問題。想防止蚊蟲從窗外飛進家中，除了可以安裝蚊網外，亦可以使用驅蟲掛件，只需要掛在窗邊或門口即可！雖然並非專門針對蚊子使用，但對驅蚊亦有一定功效。平日有使用露台或開窗習慣的話，不妨購買一試吧！

3. 蚊網專用噴霧

不少人都會在家安裝蚊網，以免蚊蟲的入侵，但是蚊蟲總會有辦法尋找空隙進入家中，因此不妨選用蚊網專用噴霧，趕走從蚊網空隙中進入家中的蚊蟲。日本網民推薦使用蚊網專用噴霧，在蚊網上再提供一層保護網，可以做到雙重保護。如果家中已經安裝蚊網，卻仍然有蚊蟲問題的話，不妨使用一下這款噴霧吧！

4. 驅蚊座

比起傳統的蚊香，使用驅蚊座更加方便，只需要插電或充電後，隨意放在家中不同位置即可。推薦放於床邊，以防蚊蟲在半夜偷偷突擊。大部分驅蚊防蚊座都可用一個月以上，讓大家可以安然渡過整個蚊季。

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