十大件文青feel小家品 為生活增添儀式感

用完第一期消費券仍未能滿足購物癮？第二期消費券終於到手，又可以繼續掃貨了！ MAMA730網店精選10件好物，非常適合追求生活品味、走文青風及喜歡staycation的愛好者。平時已經心思思想購入實用又可愛的小家品，不如就趁今次機會把它們通通帶回家！

生活變輕鬆小法寶

ZUIVER便攜式UVC LED滅菌器

原價$699

優惠價$298

ZUIVER UVC LED滅菌器只需20秒，就可輕鬆殺滅手機、鞋子、眼鏡等物件上的細菌真菌，而且易於使用，大大減省每次消毒所需步驟及時間；重量只有120g，輕巧易攜。使用UVC LED殺菌，較傳統消毒泵更安全環保。

THERMIX智能恆溫多用途攪拌杯

原價$499

生活忙碌，想沖杯即溶咖啡，連攪勻也沒時間？THERMIX智能恆溫多用途攪拌杯就可以幫得上忙了，不但可以長效自動攪拌，更可以一鍵恆溫兼快速降溫。以後不管想喝奶茶、蜜糖水，還是沖劑飲品，它也可以隨時為你準備一杯啱溫度的醒神飲品。

文青必備

ATONCE 五合一隨身研磨咖啡機

原價$750

ATONCE五合一隨身研磨咖啡機榮獲德國2021 IF設計獎，體型小而且機身超輕巧，攜帶方便。配合一體化的五種粗細研磨模式，不論露營度假抑或上班上課，只需5分鐘就可品味新鮮咖啡，隨時隨地叉足電。

LUMA智能恆溫LED水杯

原價$375

優惠價$198

LUMA智能恆溫LED水杯設特殊自動55°C恆溫功能，可預防乾燒，並有隔熱防燙設計，不怕燙手。一體化設計配有氛圍夜燈，輕輕一觸就會亮起柔和夜燈，增添氣氛之餘，方便睡到半夜喝口水亦不覺刺眼。此外，這款多功能水杯以竹為主要設計元素，更具簡約文青風格。

漆黑中的一點光

MUTTER SOL多功能LED小夜燈

原價$250

優惠價$$200

MUTTER SOL小夜燈備有智能紅外線感應，自動開關；燈光柔和不刺激眼睛，可當電筒、閱讀燈、床頭燈；而且設有長亮模式，適合晚上使用。夜燈體積小巧，內置1200mAh可連續使用5小時。

Avocado Sol療愈小夜燈

原價$250

可愛的牛油果造型，柔軟的矽膠觸感。即使過完疲憊的一整天，回到房間看到床邊的這款小夜燈，壞心情好像就被治愈了。小夜燈充電後最長可使用120小時，燈光亮度色溫可配合需要隨意調校，絕對推薦！

Eyerest智能無線熱敷按摩眼罩

原價$799

優惠價$599

都市人工作一整天，用Eyerest智能眼罩放鬆眼睛及心情就最舒服不過了。眼罩具熱敷功能，利用恆熱療法按摩穴位，讓眼睛做SPA同時跟熊貓眼講拜拜；可以連接藍芽播放音樂，有效放鬆心情；使用食品級安全材料及透氣孔洞設計，按摩同時亦不阻擋視線。

旅遊Staycation達人必備

Sterilizio無線口袋電解洗衣機

原價$680

優惠價$498

去staycation想洗衫？一部Sterilizio無線口袋電解洗衣機就解決到。利用電解技術分解衣物上污垢同時殺菌消毒除異味。不需清潔劑及洗衣精，方便常去旅遊出差及staycation人士。產品亦可應用在玩具、寵物用品，甚至清洗蔬果上。適合一家大細、愛寵人士，令生活環境更乾淨。

IROON 無線便攜式超聲波蒸氣熨斗

原價$650

優惠價$498

輕巧設計方便隨身攜帶，衣物有皺摺時即可使用。3種熨燙模式適用於不同物料的衣物，只需60秒就可快速發熱。以超聲波蒸氣噴霧保護衣物，避免變形。衣服無痕，重視細節，助你隨時隨地保持整齊形象。

Kepler超聲波隱形眼鏡清洗器

都市人工作一整天，用Eyerest智能眼罩放鬆眼睛及心情就最舒服不過了。眼罩具熱敷功能，利用恆熱療法按摩穴位，讓眼睛做SPA同時跟熊貓眼講拜拜；可以連接藍芽播放音樂，有效放鬆心情；使用食品級安全材料及透氣孔洞設計，按摩同時亦不阻擋視線。