專訪3位雀巢®車隊成員

多元化工作機會及挑戰 成就活力幹勁團隊

提到「跟車送貨」，許多人都會抱有刻板印象，認為只是一份沉悶、每日「接order送貨」的工作。然而，3位雀巢®車隊成員均指，雀巢®車隊的工作比大家想像中更有挑戰性，而公司多元化的工作機會及明確的晉升階梯，亦成就一隊隊活力有幹勁的團隊，更建立起「優質食品 美好生活」的使命。

跟車送貨也講求市場觸覺

加入雀巢®超過14年、任職雪糕部營業車長的許廣俊(阿俊)表示，每日將雪糕送到各大銷售點的「任務」看似簡單，背後卻非常講求個人對市場的觸覺：「我們每一隊雪糕車隊，每月需要完成公司訂立的目標，單純『接order送貨』是絕不可能令業績達標。」因此阿俊每日出發送貨前，都需要與團隊同事商議當日的送貨安排；到達銷售點後，要與銷售點的人溝通；公司亦會定期推出推廣計劃，協助同事進一步推銷產品。

肩負全港逾4成雪糕市場的使命 面對困難更要迎難而上

同樣隸屬雪糕部的高級跟車營業員畢偉強(阿強)認為，這份工作除了考驗他們的市場觸覺外，更重要的是使命感：「雀巢®在全港雪糕市場佔有率超過4成，讓每位客人能夠輕鬆挑選到雀巢®雪糕產品就成為我們的使命。」阿強直言，在雀巢®工作12年間，經歷過不少挑戰，最深刻的莫過於要面對突如其來的新冠肺炎：「疫情改變了香港人的生活習慣及消費模式，例如疫情初期，人人因防疫而減少外出，令實體銷售點的『散貨』速度減慢，反之網上銷售平台的生意額卻節節上升。面對市場需求突然轉變，我們更需要不斷調整銷售及送貨方案，盡力為客人提供優質的產品，與公司一起成長。」

明確晉升階梯 鞭策自己繼續努力

訪問期間，3位經常流露出燦爛的笑容。4年前加入雀巢®、現職冷凍食品車隊(奶隊)跟車送貨員的陳錦泉(阿泉)笑言工作雖然辛苦，但雀巢®多元化的工作機會，就成為他鞭策自己的動力：「奶隊工作簡單明瞭，不同年齡階層的員工都很容易打成一片，同事之間同心協力、有共同目標，希望能夠為香港市民提供每日新鮮製造的產品。而且，公司不會局限員工只可於一個部門工作，主任會不時留意我們的工作表現，以『有能者居之』的指標進行升遷，大家知道努力工作總會有出頭天，自然工作也會變得更有活力、幹勁。」

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查詢：5596 3396 (李小姐)