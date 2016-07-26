網上熱話｜總經理捉師傅飲茶遲到被羞辱 網民激讚師傅：型到裂

一般人都會認為白領比藍領馨香，不但假期比較多，大熱天時更可坐在辦公室涼冷氣。有人日前向社交專頁投稿，指自己早前於公司飯堂目睹一個藍領同事，指著總經理破口大罵。事緣該公司主理工程，藍領員工按規定享有早午晚三餐及飲茶時間，該藍領同事有次飲茶「飲多咗5分鐘」，總經理就指著對方大聲斥責「飲茶超時」，卻不料被藍領同事「KO (擊敗)」。

投稿人指，他的藍領同事反問總經理，「你白領級有飲茶時間架咩」、「公司職員手冊你冇睇架(㗎)」，除了暗指對方在飯堂偷懶，更嘲笑對方為何不想方法為虧損中的公司賺錢，反而在飯堂捉同事飲茶「飲多咗」，「收幾十萬人工做雞毛蒜皮嘅事不如炒咗你自己幫公司喇！」

投稿人指，事後就不再見有白領同事到飯堂飲茶，至於該位霸氣藍領同事「依然返緊工」。有網民激讚藍領「型到裂」，亦有留言認為辦公室總有很多總經理這類人，「持住自己有少少話事權」、「就蝦蝦霸霸」；更有網民指本身心情一般，「睇完呢篇野(嘢)成個人舒服哂」。

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