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網上熱話｜老臣子拒升職同事不解　網民料涉學歷或怕反效果
2 小時前
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網上熱話｜老臣子拒升職同事不解　網民料涉學歷或怕反效果
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有網民認為，打工仔衡量過後不一定會選擇升職。(Photo by Marc Mueller from Pexels)

人望高處乃人之常情，不少白領上班族在辦公室默默耕耘，只盼終有一日能「更上一層樓」、升職加人工，可是並非人人都希望不斷晉升。有LIHKG討論區的網民，昨日(26日)發文表示，公司有一位資深同事，多年來職位卻只是「Assistant」(助理)，遂想知情況是否普遍。

發帖的網民形容，該名資深同事已在公司工作約20年、即將屆退休之齡，又十分熟悉公司事務和運作，「公司所有野(嘢)佢都好熟，問佢咩都知」，同時深得公司同事尊敬，故對於他多年來不升職的原因感好奇和疑惑。

學歷技能影響升職

有網民留言指出，白領不升職大多與學歷有關，因此未被公司提拔或未能把握晉升機會，「多數係學歷問題公司唔升，我舊公司有d(啲)人做左30年都仲係間鋪既(嘅)supervisor(管理者)，一問之下原來得中學畢業，但公司要升做office(辦公室)果(嗰)d(啲)位就起碼要degree(學士)。」有人更透露，自己家人的公司專門聘請低學歷文員或「第三世界」的工程師，並不介意培訓他們，「但佢地成世都走唔到，因為低學歷。」

上班族決定各有原因

此外，有人就覺得個人意願亦很重要，升職後對個人而言或得不償失，「就算佢目前嘅工作做到完美，都唔代表佢勝任上一級嘅工作」、「人地人工高過曬d(啲)經理咪唔需要升囉」、「唔想升到高層管人，同承受業績壓力，剩係想自己做好自己嘢，準時收工就算」。亦有人點出，升職後的薪酬加幅或與新增工作量不成正比。

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升職過後薪酬和工作量增幅是否成正比，事前無人知曉。(Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Workplace/網上熱話｜老臣子拒升職同事不解　網民料涉學歷或怕反效果-286258
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