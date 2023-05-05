丈夫昏迷兩年後甦醒　江蘇女退還此前逾20萬元善款加碼捐錢助人

記者陳怡伶／綜合報道

江蘇丹陽一名女子，3年前丈夫不幸因車禍變成植物人，這段時間她不離不棄，花光所有積蓄照顧對方，並得到社會各界人士的捐款。最後，在她悉心照顧下，皇天不負苦心人，丈夫於隔年甦醒。近日，丈夫的康復情況良好，女子也將當初收到的4055位善心人士的善款全數退還，並給偏遠山區學童捐贈文具，答謝大家當初的幫助。

28歲丈夫遇車禍腦損傷嚴重

據內媒28日報道，2020年7月，丁瑛遭逢人生巨變，當時28歲的丈夫蔣力遇車禍導致腦損傷嚴重，陷入深度昏迷變成植物人。即便丁瑛對丈夫不離不棄，但高昂的手術費、醫藥費令她很快就花光積蓄，飽受極大體力及心理壓力。

幸虧在親朋好友與社會善心人士的幫助與鼓勵下，成功籌到18萬多萬元人民幣（約20.4萬港元），為丈夫帶來活下去的希望。

2021年，丈夫脫離昏迷狀態成功甦醒，丁瑛也在心中許下承諾，要將所有的善款一一歸還。這個承諾也在2023年2月達成，丁瑛透過募資平台將全數捐款退還給4055位當初捐款的善心人士。值得開心的是，近日，丈夫已經可以開口說話，刷牙等。

家庭苦難的經歷，讓丁瑛意識到愛心的珍貴，她不僅資助了7名困難學生，又捐贈合計數萬元人民幣的文具給山區學校學童，將愛延續。（圖／翻攝大陸《央視》）