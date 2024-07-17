三中全會｜人民日報：須加強黨對改革的領導　不能把西方理論生搬硬套

中共二十屆三中全會在北京召開，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。《人民日報》文章指，全面深化改革是實現改革由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化的轉變，其廣度和深度前所未有，難度可想而知。

全面深化改革首先要守正

文章表示，全面深化改革，首先要守正。曾經有一個時期，一些敵對勢力和別有用心的人在那裏搖旗呐喊、製造輿論、混淆視聽，有的人把改革開放定義為往西方「普世價值」、西方政治制度的方向改，否則就是不改革開放。文章引述中共中央總書記習近平表示，這是偷換概念，曲解改革，強調改革開放是有方向、有立場、有原則，又指不斷推進改革不是為了迎合某些人的掌聲，不能把西方的理論、觀點生搬硬套在自己身上。