三中全會｜人民日報：須加強黨對改革的領導　不能把西方理論生搬硬套

中共二十屆三中全會在北京召開，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。《人民日報》文章指，全面深化改革是實現改革由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化的轉變，其廣度和深度前所未有，難度可想而知。
全面深化改革首先要守正
文章表示，全面深化改革，首先要守正。曾經有一個時期，一些敵對勢力和別有用心的人在那裏搖旗呐喊、製造輿論、混淆視聽，有的人把改革開放定義為往西方「普世價值」、西方政治制度的方向改，否則就是不改革開放。文章引述中共中央總書記習近平表示，這是偷換概念，曲解改革，強調改革開放是有方向、有立場、有原則，又指不斷推進改革不是為了迎合某些人的掌聲，不能把西方的理論、觀點生搬硬套在自己身上。
文章指出，守正必須加強黨對改革的領導，形容守的是本和根，才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，認為改革必定要觸及深層次利益格局的調整和制度體系的變革，必定會面臨這樣那樣的風險挑戰。習近平曾指出，最核心是堅持和改善黨的領導、堅持和完善中國特色社會主義制度，偏離這一條就南轅北轍。
守正的基礎上必須創新
文章強調，在守正的基礎上必須創新，只有創新才能把握時代、引領時代。而全面深化改革，全面之中有重點，這是系統的戰略布局不可或缺。習近平曾表示，要以經濟建設為中心、發揮經濟體制改革牽引作用，把握住現階段社會基本矛盾的主要方面，重點是發展，僅僅依靠單個領域、單個層次的改革難以奏效，必須加強頂層設計、整體謀劃，增強各項改革的關聯性、系統性、協同性。
原文刊登於 香港電台