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2023-12-08 17:45:12

上海女不忿男友出門聚餐不接電話　謊稱對方嫖妓引警方助「尋人」

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上海女不忿男友出門聚餐不接電話　謊稱對方嫖妓引警方助「尋人」

上海一名女子因為男友出門聚餐不接電話，竟然出奇招報警，謊稱對方在「嫖妓」，請警方幫忙協尋，雖然最後人找到了，但女子卻因擾亂公共秩序，被警方追究責任。

上海市公安局寶山分局顧村派出所，近日接到一名女子報案，對方稱有間足療店正在提供「不正當服務」，且自己的男友正在裏面進行「違法行為」，希望警方可以前往處理。

聚餐地點恰好就在足療店隔壁

警員獲報後，立即帶隊趕往該間足療店，沒想到卻發現這間店早已倒閉，不僅大門深鎖、店內空無一物，門上還貼着「待轉讓」的標誌。

警方循線撥通了女子留下的男友手機號碼，幾次之後終於接通，不過女子的男友對眼前狀況一頭霧水，他表示，自己剛剛結束和同事的聚餐，聚餐地點恰好就在足療店隔壁，在吃飯時並未注意手機訊息，才會讓女友找不到人，目前兩人已經取得聯繫。

報假案恐遭追究法律責任

白忙一場的警員，再次對女子進行詢問，這時她才坦承，因為男友出門後就連絡不上，電話也都不接，自己在家獨自喝酒心生煩悶，查看男友最後一次的定位，顯示在足療店附近，酒意上頭的她一時失去理智，選擇腦補出男友嫖妓的故事，讓警方幫忙尋人。

後來女子因虛構事實，擾亂公共秩序的違法行為，被警方追究責任，警方提醒對於謊報警情、滋擾公安機關偵正常工作秩序的行為，公安機關將依法追究法律責任。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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