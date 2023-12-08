上海女不忿男友出門聚餐不接電話　謊稱對方嫖妓引警方助「尋人」

上海一名女子因為男友出門聚餐不接電話，竟然出奇招報警，謊稱對方在「嫖妓」，請警方幫忙協尋，雖然最後人找到了，但女子卻因擾亂公共秩序，被警方追究責任。

上海市公安局寶山分局顧村派出所，近日接到一名女子報案，對方稱有間足療店正在提供「不正當服務」，且自己的男友正在裏面進行「違法行為」，希望警方可以前往處理。

聚餐地點恰好就在足療店隔壁

警員獲報後，立即帶隊趕往該間足療店，沒想到卻發現這間店早已倒閉，不僅大門深鎖、店內空無一物，門上還貼着「待轉讓」的標誌。

警方循線撥通了女子留下的男友手機號碼，幾次之後終於接通，不過女子的男友對眼前狀況一頭霧水，他表示，自己剛剛結束和同事的聚餐，聚餐地點恰好就在足療店隔壁，在吃飯時並未注意手機訊息，才會讓女友找不到人，目前兩人已經取得聯繫。