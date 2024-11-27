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中國
2024-11-27 10:36:00

上海白粥賣200人民幣貴過香港？店長︰嫌貴的不是目標顧客

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上海白粥賣200人民幣貴過香港？聲稱用法國礦泉水煮

上海白粥賣200人民幣貴過香港？聲稱用法國礦泉水煮

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近日，上海一間餐廳的潮汕砂鍋白粥售價200人民幣（約214.6港元）一份，而配菜僅有菜圃、花生、魚乾等，店家稱是用東北有機大米和法國品牌阿爾卑斯山礦泉水煮的，之所以貴是因為人工現熬。不過，有網友稱自己點的這鍋白粥底部燒燶了。

據《中國新聞周刊》11月25日報道，這家餐廳位於上海市浦東新區，招牌菜是潮汕特色砂鍋粥等。據餐飲點評類網站顯示，該餐廳人均消費約111人民幣（約119港元）。其中，招牌海鮮粥2人份的售價為199人民幣（約213.5港元），5-7人份399人民幣（約428.2港元），潮汕白粥價格與網傳一致。

上海一間食店的「潮州白粥」4至6人份量價錢為200人民幣，約214.6港元 上海一間食店的「潮州白粥」聲稱是老闆的主意，使用法國礦泉水 「潮州白粥」還有菜圃、花生、魚乾等配菜 「潮州白粥」使用法國阿爾卑斯礦泉水。 「潮州白粥」使用法國阿爾卑斯礦泉水，但有網民視身到店內時發現粥底像燒燶了。 「潮州白粥」2至3人份量價錢為100人民幣。

「十幾年就是這個價格了」

據該餐廳店長介紹，這款白粥之所以貴是因為「使用了法國品牌阿爾卑斯山礦泉水熬煮，其它粥用的是普通過濾水，不願吃不要選擇就可以了」。他表示，這款白粥並非店內主推菜品，「潮汕砂鍋白粥初衷不是賣給大眾消費的，是老闆做過給朋友他們覺得好吃，就弄到菜單上了，十幾年前就是這個價格了。」

此外，他認為嫌貴的「都不是我們終極顧客，是我們的客人深更半夜也會打電話讓我煮一鍋白粥」。 至於網友反映售價200元人民幣的白粥燶底了，他表示不清楚當時店員是怎麼處理。

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對於網友反映白粥價格太貴的問題，上海市浦東新區市監局濰坊市監所工作人員稱已記錄相關訊息，將與相關負責人反映核實情況。對於企業自主定價商品，「價格（是否）過高不好隨便定義，要看實際情況」，若商家沒有明碼標價或哄抬物價，將進行監管。如果消費者有直接證據，可在相關平台投訴檢舉，監管部門會啟動調查流程。

網民︰東北的米 法國的水

這一新聞登上熱搜後，網友紛紛留言：「粥都喝不起了。」「東北的米法國的水，不如老闆行銷的嘴。」「明碼標價就行了，那些有錢人，不貴一點，他們的錢花不完。」「姜太公釣魚，願者上鉤。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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