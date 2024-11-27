上海白粥賣200人民幣貴過香港？店長︰嫌貴的不是目標顧客

近日，上海一間餐廳的潮汕砂鍋白粥售價200人民幣（約214.6港元）一份，而配菜僅有菜圃、花生、魚乾等，店家稱是用東北有機大米和法國品牌阿爾卑斯山礦泉水煮的，之所以貴是因為人工現熬。不過，有網友稱自己點的這鍋白粥底部燒燶了。

「十幾年就是這個價格了」

據該餐廳店長介紹，這款白粥之所以貴是因為「使用了法國品牌阿爾卑斯山礦泉水熬煮，其它粥用的是普通過濾水，不願吃不要選擇就可以了」。他表示，這款白粥並非店內主推菜品，「潮汕砂鍋白粥初衷不是賣給大眾消費的，是老闆做過給朋友他們覺得好吃，就弄到菜單上了，十幾年前就是這個價格了。」

此外，他認為嫌貴的「都不是我們終極顧客，是我們的客人深更半夜也會打電話讓我煮一鍋白粥」。 至於網友反映售價200元人民幣的白粥燶底了，他表示不清楚當時店員是怎麼處理。