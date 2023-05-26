上海租客突被通知房間須擺棺材設靈　房東稱是習俗：老人生前住這裏

記者李宗芳／綜合報道

上海上班族王小姐租屋居住松江區，但房東卻未經同意將該房變成「靈堂」，還宣稱是按當地風俗老人去世後，必須在生前居所停靈數日方可「出門」。讓王小姐一怒之下起訴房東要求賠償。

房客要求賠4萬多元

據《光明網》報道，王小姐一如往常出門上班，突然接到房東李阿姨女兒電話，要求她去賓館住幾天，稱「你的房間我們要來設靈堂辦喪事」。王小姐急忙回到家，卻發現房內已經停放著一具老人的棺槨，甚至還有親屬在弔唁，慌亂之下趕緊收拾隨身物品去賓館暫住。

可王小姐越想越害怕，遂起訴房東李阿姨，認為房東嚴重違約，要求解除租賃合同，返還押金及提前支付的租金，並支付違約金、誤工費、賓館費用等，外加精神損失費，共計4萬多元人民幣（約4.43萬港元）。