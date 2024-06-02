上海網店主不忿遇退貨詐騙黨　千里赴河南捉賊追「失襪」

電商平台退貨機制，竟成不肖民眾貪小便宜的漏洞！上海一名女賣家日前遭遇「白嫖黨」，一名顧客購買兩盒共計14雙襪子後退貨，她打開盒子一看裏面各剩1雙，讓她怒追千里遠赴河南把人給揪出來。

據《北京青年報》報道，女賣家「米粒麥子媽媽」在抖音上經營網店，她向記者表示：「我們網店的襪子一盒7雙，他用兩個地址買了兩盒襪子並退貨，直到我收到快遞的時候，發現兩個位置離得很近，每個盒子裏面只剩下一雙襪子」。

價格不過百元人民幣

「米粒麥子媽媽」根據收貨位置判斷，兩名買家所留的村子位置比較接近，使用了兩個姓名、兩個電話。於是先嘗試聯繫對方查問原因，沒想到電話另一端的人完全否認是買家，並稱自己和家人都沒有買過該店的襪子，另一個號碼則一直無人接聽。

儘管12雙襪子價格不過百元人民幣（約110港元），但「米粒麥子媽媽」不願縱容「白嫖」行為，決定向買家當面討一個說法，於是一家人在5月20日踏上維權之路，直奔河南開封通許縣。