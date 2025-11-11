上海進博會｜成交額按年升逾4%創新高　貿發局為港商安排逾千場活動

上海進博會昨日閉幕。有關方面表示，今屆進博會成交活躍，按一年計的意向成交額按年升逾4%，至近835億美元，折合約6490億港元，創新高。

中美關係不確定性帶來挑戰

其中，美國企業參展面積連續七年保持第一。上海美國商會會長鄭藝表示，不論中美兩國關係變化，美資企業參展進博會數量一年勝過一年，並無受影響。不過他透露，商會會員公司表達中美關係帶來的不確定性，是他們面對的最大挑戰，而中美元首日前會晤後，兩國關係預料會較為穩定發展，有利公司作至少未來12個月的規劃，但中美之間長遠仍存在很多結構性差異。