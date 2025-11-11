上海進博會｜成交額按年升逾4%創新高　貿發局為港商安排逾千場活動

上海進博會昨日閉幕。有關方面表示，今屆進博會成交活躍，按一年計的意向成交額按年升逾4%，至近835億美元，折合約6490億港元，創新高。
中美關係不確定性帶來挑戰
其中，美國企業參展面積連續七年保持第一。上海美國商會會長鄭藝表示，不論中美兩國關係變化，美資企業參展進博會數量一年勝過一年，並無受影響。不過他透露，商會會員公司表達中美關係帶來的不確定性，是他們面對的最大挑戰，而中美元首日前會晤後，兩國關係預料會較為穩定發展，有利公司作至少未來12個月的規劃，但中美之間長遠仍存在很多結構性差異。
香港方面，今年整體有380家企業參展進博會，創新高。從事酒類交易平台的林淑怡是首次參展進博會，她說收穫非常豐富，開闊眼界，能夠對接物流或供應鏈公司，有意明年繼續參展。
香港貿發局表示，安排超過1000場商貿對接活動，讓參展港商面對面與採購商等交流，今年亦在食品館設立直播間，為他們帶來曝光率，促使多間展商都成功達成合作成果。對於內地競爭激烈，貿發局華東首席代表呂劍表示，香港產品和服務要靠品質，具備創新元素，避免同質化競爭及價值戰。他說，收到本港參展商的初步回饋，普遍表示滿意，有一半已表達明年繼續參展的意願。
原文刊登於 香港電台