上海飛阿根廷首都 航程約25小時 全球最長單程航線開通

全球最長的客機單程航線昨正式通航！搭載282名旅客的中國東方航空MU745航班「上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯」順利首航，由上海經新西蘭奧克蘭飛往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，航程約25小時，較要在歐洲或北美轉機的「北向航路」傳統航線縮短約4小時。

新航線的旅客昨在上海浦東國際機場登機，途經奧克蘭，停留兩個多小時後，再飛往布宜諾斯艾利斯，於當地時間周四下午抵達。首航航班客座率達到96%。來自阿根廷的旅客埃米利奧說：「這條航線節省時間，令出行更加便捷。對南美洲的人們來說，航線的開通也是來華拓展業務的新機遇。」