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中國
2022-12-14 23:28:39

世界盃2022｜川男花12萬買重巴西阿根廷 1100張體育彩票變廢紙

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于男花12.2萬人民幣購買的1100張體育彩票。(互聯網) 于男花12.2萬人民幣購買的1100張體育彩票。(互聯網) 于男花12.2萬人民幣購買的其中一種比分組合。(互聯網) 于男認為今次交易無效，要求彩票老闆退錢。(互聯網)

輸打贏要的代言人是你？世界盃舉行得如火如荼，四川成都一名姓于男子也看得熱血沸騰，還在巴西對克羅地亞和阿根廷對荷蘭的賽事中「落重注」，花12.2萬元(人民幣，下同)買下1,100張體育彩票，重複購買12種比分組合。沒想到賽事結束後，1,100張彩票沒有一張中獎。

事主認為遭受詐騙、交易無效 要求退錢

四川廣播電視台「四川觀察」周三報道，于男對於落重本購買的彩票變成一堆廢紙極不甘心，認為是買彩票時老闆未有告知，所落注的比分只計90分鐘內及傷停補時階段，加時和互射十二碼都不計，批評這是老闆對他這個不懂得賭波的人的「欺詐」。于男還認為，買彩票時雙方並無簽訂大額買賣合約，所以這筆交易屬「無效」，「我現在要求撤回這筆交易」。

最後結局如何，尚未揭曉，但有律師指出，中國彩票主要用於公益事業，「從設計機制來說，就是不會返還本金的」。廣大網民就對于男這種想法和做法相當震驚和不屑，稱「還有這種操作……巨嬰不懂事！長大了就好」、「玩不起，就不要玩」、「既然要碰就有輸有贏，願賭服輸吧」、「中獎的話獎金歸商家不？」、「哈哈敢拿著12W(萬)去賭的人說自己這不知道那不知道」、「感謝這位大哥對公益事業的支出，好人一生平安」、「1,100張，一張都不中也是有點難度」。

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