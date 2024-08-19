光照雨量足 晝夜溫差大 宜種水果 馬上揭曉答案，中國的「水果第一大省（區）」、有「水果天堂」之稱的，就是廣西。 廣西地處中國南方，北回歸線穿越而過，氣候溫暖，光照充足，雨量充沛，加上境內有眾多山地和丘陵，晝夜溫差大，正適合水果生長。 根據官方數字，廣西水果種植面積超過2,000萬畝，相當於1.33萬平方公里，大約是香港陸地面積12倍。在2023年，廣西水果產量約3,400萬噸，佔了全國產量的約八分之一，或連續6年全國第一。 3,400萬噸水果是甚麼概念？若以全國14億人計算，每人可以分得超過40公斤。 延伸閱讀：中國第一大湖是青海湖 最小的湖呢？它只有8平方米！

中國大宗水果 廣西獨缺這一樣..... 事實上，廣西果樹品種資源有近300種，佔全國果樹種類的70%；中國大規模栽種的水果，廣西幾乎均有出產，只有唯一的例外，就是蘋果。 廣西目前有14個地級市，水果產量最大的原來是「山水甲天下」的桂林，當地出產的最大宗水果，正是柑橘。 剛才提到柑橘是中國產量最多的水果，第二位旳是甚麼？原來就是廣西沒有的蘋果，中國產蘋果的省份集中在北方，主要有陝西和山東。排在蘋果之後的是梨、葡萄和香蕉。 最後補充幾句，中國目前是全球最大水果生產國和消費國，但在1949年，中國水果產量只有少得可憐的120萬噸，到1978年也只有657萬噸。 中國水果種植高速發展，始於改革開放之後的90年代，目前全國水果年產量已上3億噸台階，是1978年的40多倍。2022年的數據顯示，中國人均水果佔有量超過220公斤。 【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】