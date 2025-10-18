中國有14座活火山　長白山天池既美麗又極危險

活火山和死火山有何分別？ 據統計，全球有500多座活火山，最多活火山的國家是印尼和日本，地球大約三分之一活火山在這兩個「火山國」境內。 除了死火山和活火山，大家或會聽休眠火山或睡火山，它是指人類歷史時期有過活動、現今處於「休眠」狀態的火山，惟其定義較為含糊，近年已較少使用，例如富士山以往被視為休眠火山的代表，現在則歸入活火山類別。 因為活火山的「活」，人們對它們的興趣會更大。那麼中國有多少活火山、它們在哪裏呢？ 中國活火山不算很多，目前的統計一共是14座，包括黑龍江五大連池、鏡泊湖火山和科洛火山；吉林的長白山天池、龍崗火山。 長白山天池是火山湖？ 內蒙古活火山最多，共有諾敏河、阿爾山、阿巴嘎、烏蘭哈達4座。新疆則有阿什庫勒火山，雲南有騰沖火山。 海南有瓊北海口火山，它們是最接近香港的活火山，直線距離只有500多公里。台灣也有兩座，分別是大屯和龜山島火山。 14座活火山中，很多人只會對長白山天池火山的名字有些許印象，而「印象」或源自長白山天池，因為這個位於中國和朝鮮邊境線上的湖泊，早已是著名景點。 天池火山離長白山天池多遠？答案是零距離。清康熙四十一年（1702年）長白山火山爆發，主峰山頂形成了盆狀火山口，天池正是火山口積水所形成的湖泊。所以，長白山天池和天池火山概念不同，卻是同一地方。

