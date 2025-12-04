中國朱雀三號曾獲馬斯克關注　今發射入軌但回收火箭失敗　

備受矚目的朱雀三號運載火箭於3日在東風商業航天創新試驗區發射升空。內媒報道，火箭二級進入預定軌道，但同步進行的火箭一級回收驗證過程中發生異常燃燒，未能在回收場實現軟着陸，回收試驗宣告失敗，具體原因正在分析排查。 朱雀三號是2015年成立的民營藍箭航天空間科技股份有限公司自主研製的新一代低成本、大運力、高頻次、可重複使用液氧甲烷運載火箭。朱雀三號全箭長76.6米，整流罩直徑5.2米，動力系統基於藍箭航天的天鵲系列液氧甲烷發動機。

可重複使用次數達20次 火箭一二級箭體直徑4.5米，採用不鏽鋼作為箭體主結構材料，起飛質量約570噸，起飛推力超過750噸，採用液氧甲烷推進劑，一次性任務低軌運載能力達21.3噸，航區回收任務達18.3噸，返場回收任務達12.5噸，可在執行軌道發射任務後自主高精度返回，在回收場實現軟着陸並重複使用。其未來火箭一子級可重複使用次數可達20次。 2023年8月，朱雀三號項目正式立項，5個月後完成垂直起降回收百米級飛行試驗。去年9月，朱雀三號完成垂直起降回收十公里飛行試驗，這是實現回收複用最為關鍵的節點之一。

五年內超過獵鷹 朱雀三號的首飛引發市場高度關注。若其發射並實現成功回收，將對中國航天具有里程碑式的重要意義，將使得中國成為美國之後，全球第二個掌握可重複使用火箭技術的國家。 據悉，朱雀三號也獲得SpaceX創辦人馬斯克關注，他此前在社交平台上評論稱，如果一切順利，朱雀三號可能會在5年內超過獵鷹（Falcon），到那時SpaceX已開始發射星艦（Starship）了。星艦長約120米，配備33台「猛禽」引擎，近地軌道運力超150噸。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章