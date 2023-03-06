中國發展仍不平衡不充分 李克強：堅持穩中求進

國務院總理李克強在任內最後一份政府工作報告中指出，過去5年中國經濟發展再上新台階，脫貧攻堅任務勝利完成，人民生活水平不斷提高，但在看到發展成就的同時，也要清醒認識到，中國發展不平衡、不充分問題仍然突出，國內經濟增長企穩向上基礎尚需鞏固，需求不足仍是突出矛盾，敦促今年要扎實推進中國式現代化，堅持穩中求進，保持政策連續性針對性，全面深化改革開放，大力提振市場信心。

李克強總結過去5年工作成果，指國內生產總值(GDP)增至121萬億元(人民幣，下同)，年均增長5.2%，10年增加近70萬億元、年均增長6.2%，「在高基數基礎上實現了中高速增長、邁向高質量發展」；財政收入增加到20.4萬億元；5年總體赤字率控制在3%以內，政府負債率控制在50%左右；糧食產量連年穩定在1.3萬億斤以上；工業增加值突破40萬億元；城鎮新增就業年均逾1,270萬人；外匯儲備穩定在3萬億美元以上。與此同時，各級政府堅持過緊日子，騰出資金千方百計惠企裕民，全國財政支出超過70%用於民生。

然而，中國發展面臨諸多困難挑戰，包括全球通脹仍處於高位，外部打壓遏制不斷上升；穩就業任務艱鉅，房地產市場風險隱患較多，一些中小金融機構風險暴露，科技創新能力還不強；形式主義、官僚主義現象仍較突出，一些地方政策執行一刀切、層層加碼，一些幹部不作為、亂作為、單打一，存在脫離實際、違背群眾意願、漠視群眾合法權益等問題。